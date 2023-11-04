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北市都更獎勵設騎樓比人行道多1.8倍 挨批違反人本精神

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
騎樓管理方式不一，圖為騎樓被停機車。圖／報系資料照
騎樓管理方式不一，圖為騎樓被停機車。圖／報系資料照

北市政府修正都更容積獎勵辦法，若建商留設人行道，依實際留設面積給予獎勵，若留設騎樓，容積獎勵則增加至1.8倍，今年9月施行。但議員認為台北市現行人行道不足，市府卻鼓勵設騎樓，違背人本交通精神，日前在議會工務委員會提案要求廢止，將送大會討論。北市都更處表示，其實北市多雨，設騎樓對行人反而有利。

議員趙怡翔提案反對，且有多位議員連署。趙怡翔指出，過去市府是依實際留設面積，獎勵騎樓或行人行走之地面道路的設立，但都更處突然在9月施行新辦法，將設騎樓的容獎增加，鼓勵建商優先選擇設置騎樓，但這項修法，恐阻礙人行道設置，更會對行人安全、道路規畫造成負面影響。

趙怡翔說，因氣候因素，騎樓有利於行人，他並未反對設騎樓，但應該優先確保人行道足夠，達到基本標準後再規畫執行獎勵設騎樓。

另外，他說，騎樓與人行道皆為行人使用空間，但管理方式不一，有的騎樓可以停車，有的不行，或是騎樓會被占用，無論從執法、交通規畫、停放機車或市民一般使用習慣，差距甚遠，相較之下，人行道則提供行人更安全且完整之用路環境。議員陳政忠也認為，修法應多思考，設騎樓、增設人行道或設通廊，請市府未來修法時納入考量。

北市都更處長陳建華表示，當初推此案，認為騎樓是具特色「亭仔腳」，加上北市常常下暴雨，設騎樓可避雨遮陽，之前建商不願意設騎樓，主因是不好設計，但為讓行人有更舒適環境，才透過獎勵鼓勵建商蓋騎樓，單純是鼓勵性質。且案子在都更審議過程中，對人行環境也會確保。

北市都發局長王玉芬指出，像在新加坡，是在公有人行道做通廊，上有頂蓋，這是天氣熱、面對極端氣候做法。騎樓因建商不太願意做，但有必要設，先做退縮人行道，再做通廊、遮陽也鼓勵，未來會在文字上再做討論，她強調設騎樓並非全面實施。

人行道 北市 都更

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