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變更公設用途沒告知住戶…新北議員批市府忽略民眾權益

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員彭佳芸接獲多個陳情，民眾購買的預售屋要交屋時，才發現公益空間用途與當初簽約時不同，或是面積縮減，竟是市府單方面變更，沒跟民眾溝通。圖／彭佳芸提供
新北市議員彭佳芸接獲多個陳情，民眾購買的預售屋要交屋時，才發現公益空間用途與當初簽約時不同，或是面積縮減，竟是市府單方面變更，沒跟民眾溝通。圖／彭佳芸提供

新北用地不足，近年改為利用新建案公益捐贈空間，作為公共設施空間使用，但新北市議員彭佳芸接獲多個陳情，民眾購買的預售屋要交屋時，才發現公益空間用途與當初簽約時不同，或是面積縮減，竟是市府單方面變更，沒跟民眾溝通。新北市財政局表示，民眾如有相關意見，未來會納入評估且妥善規畫。

彭佳芸指出，位在三重中正北路的某社區，2017年核定公益空間作為市府辦公廳舍使用，即將交屋時，民眾才發現被市府悄悄變更為活動中心；重新路五段某社區在預售時，原本核定有3層樓公益圖書館，但市府卻打算縮減為2層。這對投入積蓄買屋的民眾來說，權益嚴重被影響，且類似案例在三蘆地區就有7處。

彭佳芸認為，市府透過公開程序核定的公益空間用途，僅透過財政局公有空間調配機制變更，過程不需要民眾參與，只憑兩只公文在市府內部往返，就可以擅自變更用途，不用跟民眾告知，完全忽略住戶的權益，也打臉城鄉局當初的審核。

彭佳芸要求，新北市政府未來透過「新北市公有建物供需調配精進方案實施計畫」，未來要變更公益空間使用目的時，如該棟建物有其他所有權人，必須先邀集該建物其他區分所有權人取得共識，如預售契約上有載明公益空間用途，也應該協助辦理換約，保障市民權益。

財政局長陳榮貴表示，民間都更案從審查到興建完成多須3年以上，捐贈公益設施的用途，受贈機關會配合市政需求滾動檢討，這些空間也都是提供民眾使用，市府都會以民眾最大權益為優先考量，讓使用效益最大化。如民眾對公益空間用途提出意見，未來都會納入評估並妥予規畫，並以不影響社區安寧性之相關用途為優先考量。

位在三重中正北路的某社區，2017年核定公益空間作為市府辦公廳舍使用，即將交屋時，民眾才發現被市府悄悄變更為活動中心。記者江婉儀／攝影
位在三重中正北路的某社區，2017年核定公益空間作為市府辦公廳舍使用，即將交屋時，民眾才發現被市府悄悄變更為活動中心。記者江婉儀／攝影
位在三重中正北路的某社區，2017年核定公益空間作為市府辦公廳舍使用，即將交屋時，民眾才發現被市府悄悄變更為活動中心。記者江婉儀／攝影
位在三重中正北路的某社區，2017年核定公益空間作為市府辦公廳舍使用，即將交屋時，民眾才發現被市府悄悄變更為活動中心。記者江婉儀／攝影

彭佳芸 圖書館 新北

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