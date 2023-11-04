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三鶯線三峽站 共構大樓招商成功

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

捷運三鶯線首個捷運開發案「三鶯線三峽站出入口1、2捷運開發共構大樓」，新北捷運局昨天公告招商成功，2處將打造全齡化便捷共構樂活宅，引資約56億元，帶動經濟發展。綠營議員建議，一併處理周邊停車需求；藍營議員則希望如期完工。

新北捷運局長李政安說明，預計年底完成簽約、2029年完工，三峽站出入口1捷運開發基地約1845坪，規畫興建2棟地上14層、地下2層，共1萬坪捷運住宅大樓，將設置145坪公共托老日照中心。

另，出入口2捷運開發基地約1718坪，規畫2棟地上15層、地下2層，共1萬坪捷運住商大樓，地面層規畫沿街式店鋪，並設置社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心共266坪。

捷運局表示，將打造全齡化便捷共構樂活宅，可引入1800個居住人口。

李政安表示，三鶯線全線共規畫7處捷運開發案，預期可創造340億投資金額，並引入1.3萬個居住人口，後續持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、臺北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，期待能帶動運量成長及周邊區域發展。

市議員廖宜琨認為，該站周邊都是老舊社區，本就停車位不足，市府應趁這個機會，一併處理周邊的停車需求，另外也要考量增設幼兒園與公托及多元活動中心。

市議員江怡臻表示，三峽站是三鶯線最靠近北大特區的車站，對提升北大特區的公共運輸機能相當重要，目前也規畫沿街店鋪，提供商業機能及就業機會等，希望捷運局督促能如期完工，並持續推動其他5處招商作業，加速三鶯地區發展。

捷運 三鶯線 議員

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