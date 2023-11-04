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新北美術館 挨批電線外露動線差

聯合報／ 記者江婉儀張曼蘋／新北報導
市議員廖宜琨指出，新北美術館電線外露，有漏電、導電的疑慮。圖／廖宜琨提供
市議員廖宜琨指出，新北美術館電線外露，有漏電、導電的疑慮。圖／廖宜琨提供

2023台灣設計展上月在新北市立美術館盛大舉辦，吸引大批民眾前往看展。但有議員發現，美術館電線外露、標示與動線不符、停車動線沒設計好等，恐釀安全問題，應在正式開館前解決問題。文化局表示，相關問題已在陸續解決。

市議員廖宜琨指出，他親自去逛美術館，發現很多問題，包含電線外露沒有裝好，有漏電、導電疑慮；身障者停車格出入口處的管線也外露；停車場沒有設機車出入口，進出停車場要跟旁邊YouBike爭道，地圖標示與現場動線不符。

廖宜琨舉例日本東京國立新美術館，表示就算沒有藝文展覽，還是人潮滿滿，因為有特色餐點跟藝術裝置，吸引遊客來打卡消費，新北美術館也該參考，才可以吸引更多人來美術館。

廖宜琨也說，目前館內都是普通餐食，沒有賣點，文化局應與青年局合作，帶入青年的創意、創業精神，也可在這設置青創基地，場館要有永續經營觀念，要有自己開源的方式，希望在明年正式開館前改善。

文化局長張䕒育表示，美術館一樓都已完成相關標示，2樓以上範圍還在細部裝修及隔間工程，工程結束後會再做好標示；餐廳部分，一樓有規畫賣場及餐廳，未來會評選特色餐廳進駐。

張䕒育表示，館內已設有以三鶯地區特色的裝置藝術，特色導覽活動也持續推動中；美術館的細部裝修工程至少需要6至7個月，工程結束後還要讓粉塵及氣味完全飄散，預計還需要1年時間，預計最快開館時間為2024年底或2025年初。

美術館 餐廳

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