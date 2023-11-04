劉和然道歉 議會立牌之亂落幕

新北市議會昨由民進黨議員總質詢，黨團總召鄭宇恩要求副市長劉和然不得再稱「代理市長」，且要全體首長道歉，才願撤市長侯友宜人型立牌。最後劉和然率全體官員起立，向副議長陳鴻源和議會及市民，為前一日未能如程序上台備詢致歉，議事才順利進行。

民進黨團前天開始認為劉和然並不是代理市長，除非市長去職才有代理，因此放侯的人形立牌在備詢台上，局處首長也不願上台，即便劉和然已表示從未自稱代理市長，綠營仍不願把侯立牌拿下，讓議會停擺一整天。

昨天再質詢，鄭宇恩強調，市政新聞行程應要把代理市長前後文詳述，寫清楚是依法代理「職務」，而不是只是「代理市長」。議長蔣根煌承諾，「請府照辦」，同時要求議員將新北市長侯友宜人形立牌擺旁邊，盼府會雙方各退一步。

鄭宇恩態度放軟，邊拿走立牌邊抗議，希望首長站起來跟議會道歉。當劉和然站上備詢台試圖緩和氣氛時，民進黨議員仍表達不滿，又將立牌放回去，要求「先道歉、再說話」。

蔣根煌敲槌宣布休息5分鐘，期間多方互相表達意見，最後劉和然率全體首長起立，並說「對於昨天造成副議長及議會困擾，表示歉意」。

議員卓冠廷等人也說，上一次新北前市長朱立倫去選總統，副市長侯友宜代理職務也沒坐市長位置，但劉和然坐在市長位子上。劉和然解釋，是未注意座位前是放「市長」立牌，才會坐錯位置。

議事順利進行，市議員張嘉玲接著質疑「市府兩位副發言人，透過市政發言系統，發新聞稿攻擊、抹黑其它政黨民代」，嚴重違反行政中立，應送懲戒。人事處長林正壹表示，要用個案去看，若是因機關名義做澄清沒關係，若有違法失職才會移送。

新聞局長張愛晶表示，市府各局處對外發布的新聞稿，都是依職責針對市府團隊遭有心人士不實攻擊，向社會強力澄清，例如囤房稅新聞稿為回應有某立委參選人發新聞稿聲稱「新北市居住正義打假球」，呼籲攻擊者勿抹滅市府同仁推動囤房稅的努力。