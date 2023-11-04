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戴運軌寓所、潮州街9號 後年重現風華

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台灣大學日式宿舍戴運軌寓所、潮州街9號列為市定古蹟，年久失修，北市文化局首次接受台大委託代辦古蹟修復工程，維護北市文化資產，修復工程將投入總經費約1億元，其中主體修復工程經費近8000萬元，預計民國114年底竣工修復完成，重現北市現存最高等級的高一種日式官舍。

蔣萬安昨出席修復工程開工鑿榫祈福典禮指出，文化資產其實最多的是台北市，有500多處，就像大型博物館；戴運軌是物理教父，是教育家也是先驅者，在這住了35年，有許多故事，希望修復後能讓風華再現，為北市百年歷史增添色彩。

文化局指出，戴運軌寓所及潮州街9號在96年登錄為歷史建築，2棟建物91年起即無人住，閒置多年，遇颱風、地震及蟲蟻蛀蝕等損害，今年完成修復規畫設計，並接受台大委託古蹟修復。

台大校長陳文章表示，戴運軌曾是台大代理校長，對台灣貢獻非常多，不只是修復建築，而賦予更多精神和歷史意義。台大校區有62棟古蹟、歷史建物和紀念建築，修復經費若用一坪55至60萬來算，修復要300多億，不是一間學校所能負擔，很高興北市府能幫助。

文資委員薛琴指出，戴運軌在這間房子住了這麼多年，希望修復以後再利用，不是做餐廳、咖啡廳，而是把戴運軌至愛的物理學，能夠在這充實、發揚光大。

北市 台大

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修復物理教父戴運軌寓所 蔣萬安期許最高等日式官舍風華再現

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