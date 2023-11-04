解護理師荒 北市聯醫加薪留才

全國護理人力短缺，議員關心北市聯醫作為，院方回應，因應大環境缺工，6月起調高護理夜班費最高每班150元、8月依病房屬性調整護理月薪幅度最多3500元，每位護理師平均年所得不含夜班費上限可達92萬元，稱「率全台公立醫院之先」調薪且幅度較其他私立醫院更高，近來離職率已趨緩。

護理人才荒浮上檯面，議員李彥秀指出，新光醫院3班護理人員將全面加薪1680元、振興醫院則是全體護理人員，6月起加薪3000元、長庚醫院8月調整新進護理人員的底薪，另外有亞東醫院、北醫等，北市聯醫有何作為？

議員林珍羽要求聯醫，重視補足人力、醫療職場安全、尊重專業、投資醫療的重要性；議員吳世正則憂院區人員不足、工作量大，護理人員更不願意待。

聯醫總院長蕭勝煌表示，8月根據護理單位津貼已調升3000至3500元、夜班費也調高，護理師待遇最高可達6.5萬元，反觀新光醫院加薪1680元，底薪頂多4萬多元。

聯醫表示，6月1日起即提高護理人員夜班津貼最高增加每班150元、提供大夜班包班以及固定班獎勵、簽約獎助、專業能力進階獎勵等。7月護理人員月離職率1.9%，8月22日調薪迄今，除了招募54位新進護理人員，離職率10月0.9%，逐漸趨緩。

不只加薪，聯醫透過多元管道積極招募護理人力，包含與各大專護理科系及長照系學校建教合作，6月、11月分別和仁德醫護管理專科學校、聖母醫護管理專科學校簽約，另以產學合作提供就業機會、學生獎助金，鼓勵護理科系學生畢業後投入臨床照護服務。

聯醫也擴大舉辦「全台各大專院校校園就業博覽會」徵才活動，依學生就業意願直接就地安排面試，提升醫院行銷策略。

聯醫表示，明年全國軍公教調薪4％政策，也將調升全體契約雇用員工薪資4%，提供具競爭力的薪資待遇並留任優秀人才，營造幸福友善職場，持續優質醫療服務。