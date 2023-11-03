越多人投入黃金資收站 汐止湖光里志工分工合作

環保意識抬頭，汐止區湖光里現在也投入黃金資收站的行列，每個星期五在里活動中心設置資源回收站，只要里民拿回收物，就可以累積點數，兌換專用垃圾袋，而志工們則是分工合作，有人紀錄、有人秤重等等，雖然，剛開始，志工們有點手忙腳亂，不過，一段時間下來，已經上軌道，越來越多里民參加，成效很不錯。

星期五早上湖光里在市民活動中心的黃金資收站開張，一早就有里民陸續拿回收物來，而志工們也忙著上秤，並且提醒要先做好分類，因為才剛開站，不止里民不熟，就連志工一開始也是有點手忙腳亂，但是，現在己經漸漸上手。

為環境盡一分心力，志工加入，大家分工合作，有人把民眾拿來的回收物秤重，也有人登記重量，當然，還是得要有人做整理工作，整理紙箱，還有將保特瓶踩扁節省空間，里民也很樂意加入，除了做資源回收垃圾分類，也能垃圾變黃金，可以換塑膠袋或是其他需要的生活用品。

湖光里杜金泉表示，在還沒選里長前就有在幫忙參與過黃金資收站的活動，也知道做環保回收的重要性，成立資收站就是讓里民可以將家裡的瓶瓶罐罐做好分類後，每個星期五帶來活動中心回收，除了環保愛地球，而且垃圾可以變黃金，可以換垃圾袋、洗碗精、衛生紙。

湖光里黃金資收站才剛開站，這個星期是第三次，回收量雖然都不到一公噸，但是，每星期都有新里民加入，經過一段時間，現在湖光里的黃金資收站已經上軌道，成效越來越好，志工們大家做的開心，而里民也響應踴躍，做回收一起為環保努力。