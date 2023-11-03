快訊

買了就後悔！這些小家電被指不實用 網點名「1產品」：根本廢物之王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越多人投入黃金資收站 汐止湖光里志工分工合作

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區湖光里投入黃金資收站的行列，志工們則是分工合作，有人紀錄、有人秤重等等，成效很不錯。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區湖光里投入黃金資收站的行列，志工們則是分工合作，有人紀錄、有人秤重等等，成效很不錯。 圖／觀天下有線電視提供

環保意識抬頭，汐止區湖光里現在也投入黃金資收站的行列，每個星期五在里活動中心設置資源回收站，只要里民拿回收物，就可以累積點數，兌換專用垃圾袋，而志工們則是分工合作，有人紀錄、有人秤重等等，雖然，剛開始，志工們有點手忙腳亂，不過，一段時間下來，已經上軌道，越來越多里民參加，成效很不錯。

星期五早上湖光里在市民活動中心的黃金資收站開張，一早就有里民陸續拿回收物來，而志工們也忙著上秤，並且提醒要先做好分類，因為才剛開站，不止里民不熟，就連志工一開始也是有點手忙腳亂，但是，現在己經漸漸上手。

為環境盡一分心力，志工加入，大家分工合作，有人把民眾拿來的回收物秤重，也有人登記重量，當然，還是得要有人做整理工作，整理紙箱，還有將保特瓶踩扁節省空間，里民也很樂意加入，除了做資源回收垃圾分類，也能垃圾變黃金，可以換塑膠袋或是其他需要的生活用品。

湖光里杜金泉表示，在還沒選里長前就有在幫忙參與過黃金資收站的活動，也知道做環保回收的重要性，成立資收站就是讓里民可以將家裡的瓶瓶罐罐做好分類後，每個星期五帶來活動中心回收，除了環保愛地球，而且垃圾可以變黃金，可以換垃圾袋、洗碗精、衛生紙。

湖光里黃金資收站才剛開站，這個星期是第三次，回收量雖然都不到一公噸，但是，每星期都有新里民加入，經過一段時間，現在湖光里的黃金資收站已經上軌道，成效越來越好，志工們大家做的開心，而里民也響應踴躍，做回收一起為環保努力。

資源回收 汐止 秤重

延伸閱讀

繽紛雨傘好好拍 汐止金龍里巧思營造打卡景點

廖先翔汐止違建將開罰 地政局：同處理賴清德、黃國昌全數依法

廖先翔父親被爆汐止農地蓋違建 巿府稽查屬實不改善罰6萬

汐止行人路邊行走慘遭後車猛撞 當場無生命跡象送醫亡

相關新聞

越多人投入黃金資收站 汐止湖光里志工分工合作

環保意識抬頭，汐止區湖光里現在也投入黃金資收站的行列，每個星期五在里活動中心設置資源回收站，只要里民拿回收物，就可以累積點數，兌換專用垃圾袋，而志工們則是分工合作，有人紀錄、有人秤重等等，雖然，剛開始，志工們有點手忙腳亂，不過，一段時間下來，已經上軌道，越來越多里民參加，成效很不錯。

國一汐止交流道走山坍方搶修 預計12月復原完工

國道1號南下10.1公里處汐止交流道，在去年11月發生大規模邊坡坍方意外，時間過去一年，搶修進度如何，今(3)日立委賴品妤、新北市議員周雅玲服務處及新北市議員張錦豪服務處就到現場關心，根據了解目前搶修復原工程已經進入尾聲，預計再一個月就會完工。

新北議會僵持2天「主因曝光」 劉和然認坐錯位置：這方面我不如市長

新北市議會今下午由民進黨議員卓冠廷等人進行小組總質詢，繼續針對昨天對於副市長劉和然「代理市長」一事提出質疑。卓說，上一次...

修復物理教父戴運軌寓所 蔣萬安期許最高等日式官舍風華再現

台灣大學擁有豐富文化資產，其中日式宿舍戴運軌寓所、潮州街9號，列為市定古蹟，年久失修，上午舉行修復工程開工鑿榫祈福典禮。...

沒演唱會來新北辦…議員批場地資源太貧瘠

疫情解封後，越來越多流行音樂巨星或樂團來台開演唱會。新北市議員張嘉玲指出，新北人要看演唱會，最近跑去台北市，最遠要跑去高...

批新北市府「攻擊民代」違反行政中立 綠議員：送懲戒

新北市議會今市政總質詢，民進黨籍市議員張嘉玲昨要求市府人事處長林正壹上台22次未果，今再問「為何市府兩位副發言人，可透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。