國一汐止交流道走山坍方搶修 預計12月復原完工

國道1號南下10.1公里處汐止交流道，在去年11月發生大規模邊坡坍方意外，時間過去一年，搶修進度如何，今(3)日立委賴品妤、新北市議員周雅玲服務處及新北市議員張錦豪服務處就到現場關心，根據了解目前搶修復原工程已經進入尾聲，預計再一個月就會完工。

立法委員賴品妤表示，去年差不多也是這個時候，11/1日國道1號發生坍方，當時花了13天的時間先緊急搶通，可是後續覺得說發生坍方整個邊坡應該要加強鞏固，後來也有在交通部跟王國材部長質詢，包含邊坡的分級還有檢測都要做重新調整，也很感謝高公局這一年多來持續施工，除了路面搶通，上面邊坡的部分也完整重新做工程去鞏固，目前己經來到收尾的階段，剩下植坡等等要做，預計在11月底12月初可以全部完工，給汐止人更安全的國道。

國道1號南下路段10.1公里邊坡坍滑緊急搶修及復原工程，在去年11月1日開工，先緊急清除坍滑土石搶通，後續也打設安裝552支永久擋土支撐排樁及鑽掘3500支自鑽式岩栓，並將所有支撐及岩栓連結於格梁行框穩固坡面，總計搶險面積一公頃以上。

監造主任林佑聖指出，目前邊坡是用排樁加格梁行框的方式做補強修復，在修復完成後還會把水保的排水及植生復原，目前應該會在11月底、12月初會完工。