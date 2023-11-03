修復物理教父戴運軌寓所 蔣萬安期許最高等日式官舍風華再現

台灣大學擁有豐富文化資產，其中日式宿舍戴運軌寓所、潮州街9號，列為市定古蹟，年久失修，上午舉行修復工程開工鑿榫祈福典禮。蔣萬安指出，戴運軌是台灣物理學之父，也是教育家，曾在這住了35年，有許多故事，今開工後期待民國114年完工，讓風華再現；文資委員也希望修復後不是做餐廳、咖啡廳，而是將戴運軌至愛的物理學在這發揚光大。

北市文化局這次除補助台大工程修復經費外，也首次接受台大委託代辦古蹟修復工程，維護北市文化資產，修復工程將投入總經費約1億元，其中主體修復工程經費近8000萬元，預計於114年底竣工修復完成，重現兩棟台北市現存最高等級的高一種日式官舍。

文化局指出，戴運軌寓所及潮州街9號在96年登錄為歷史建築，101年完成兩棟建物調查研究。因為是戴運軌長達35年的生活空間，具有高度硬體建築及歷史文化的價值，文化局在106年指定為直轄市定古蹟，此兩棟建物於91年起即無人居住，閒置多年，遭遇颱風、地震及蟲蟻蛀蝕等損害，今年完成修復規畫設計，並接受台灣大學委託進行古蹟修復作業。

蔣萬安指出，文化是城市的靈魂，古蹟是城市記憶，談到文化資產，大家也許以為是台南、新北市或台中市最多，其實最多的是台北市，有500多處，就像大型博物館；戴運軌是物理教父，是教育家也是先驅者，在這住了35年，有許多故事，希望修復後能讓風華再現，為北市百年歷史增添色彩。

台大校長陳文章表示，戴運軌曾是台大代理校長，對台灣貢獻非常多，不只是修復建築，而是賦予更多精神和歷史意義。台大校區有62棟古蹟、歷史建物和紀念建築，修復經費若用一坪55至60萬來算，修復要300多億，不是一間學校所能負擔，很高興北市府能幫助修復。