沒演唱會來新北辦…議員批場地資源太貧瘠

疫情解封後，越來越多流行音樂巨星或樂團來台開演唱會。新北市議員張嘉玲指出，新北人要看演唱會，最近跑去台北市，最遠要跑去高雄，居然都沒有演唱會要在新北舉辦，批評市府相關場地資源非常貧瘠；新北市文化局表示，新北沒有像高雄一樣，有中央挹注資源蓋大型場館。

張嘉玲表示，新北流行文化中心資源貧瘠，比起其他五都落後，高雄之前在搶紅髮艾德的票，連草蜢都不來，台北有北流、小巨蛋、大巨蛋、國際會議中心、南港展覽館、台大體育場，桃園有體大體育館、樂天棒球場跟桃園陽光劇場，樂團五月天、歌手張惠妹都去高雄開演唱會，明明很多公司都設在雙北，卻都不在新北開演唱會。

張嘉玲說，其他5都的展演中央都可以容納超過萬人，新北雖然有新莊體育館、五股工商展覽中心、Zeep New Taipei等場地，但場地太小，容納人數只有千位，無法跟外縣市比較，交通動線也不便，視線容易被遮蔽，音響設備也不好，建議局處首長要去看演唱會，才能理解辦演唱會要有怎樣的規格。

張嘉玲要求，市府應成立重要任務編組，提供單一窗口，提供給想在新北辦演唱會的公司行政協助跟誘因，要從文化、觀光、流行音樂的面向思考，爭取演唱會在新北舉辦，要求市府回去要研議相關內容。

文化局長張䕒育表示，相關內容會再溝通，新北現階段沒有跟高雄一樣，有中央資源挹注有比較大的場館。