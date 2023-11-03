批新北市府「攻擊民代」違反行政中立 綠議員：送懲戒

新北市議會今市政總質詢，民進黨籍市議員張嘉玲昨要求市府人事處長林正壹上台22次未果，今再問「為何市府兩位副發言人，可透過市政發言系統，發新聞稿攻擊、抹黑其它政黨民代？」嚴重違反行政中立，應送懲戒。人事處長林正壹表示，要用個案去看，若是因機關名義做澄清沒關係，但若有違法失職才會移送。

張嘉玲表示，市府兩位副發言人在新聞稿中，直接點名民進黨「為選舉打擊異己」、「為人詬病的治國功能」，利用市府發言系統攻擊不同政黨，且都是由他們倆掛名，形同捲入政爭，機要職等同公務員，相關法令明訂公職無論上下班均不得捲入政黨派系紛爭，卻動用行政資源發布選舉相關文書，新聞局是否知法犯法？

林正壹表示，二人是機要人員，跟正式公務人員一樣，適用公務人員相關法令，職等就是八到九職等，雖然相關規定是如此，「但實務上要用個案去看，若這是他們的業務，就要尊重相關機關的處理，這個若是業務或為機關名譽做澄清沒關係」。

張嘉玲怒回，「不論怎樣都不能違反行政中立，應該要送懲戒」。林正壹解釋，會再去了解，畢竟移送懲戒法院或監察院，對公務員都很嚴重，若認定有違法失職才會移送。

對此，新聞局長張愛晶表示，市府各局處對外發布的新聞稿，都是依職責針對新北市政及市府團隊遭有心人士不實攻擊，向社會大眾強力說明澄清，例如囤房稅新聞稿為回應有某立委參選人發新聞稿聲稱「新北市居住正義打假球」，局處方發稿說明市府力推囤房稅的狀況，呼籲發稿攻擊者勿抹滅市府同仁推動囤房稅的努力。