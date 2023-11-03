快訊

YouTube「土耳其人」注意！YouTube Premium竟漲106% 這裡還能「移民」未漲價

手腳要快！別錯過台北國際旅展優惠 旅遊業：明年首季旅遊成本難降

還沒開始就終結的改革？李克強經濟學為何無法成功

「2023台灣陶藝獎」陶博館開展 雲集高手見當代嶄新視角

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「卓越獎」得主沈東寧創作語彙極富東方美學，呈現溫潤如玉的柔美意境。記者李定宇／攝影
「卓越獎」得主沈東寧創作語彙極富東方美學，呈現溫潤如玉的柔美意境。記者李定宇／攝影

台灣陶藝界規模最大、關注度最高的「2023台灣陶藝獎」，即日起至明年4月21日在陶博館3樓特展室開展，「卓越獎」得主沈東寧極富東方美學溫潤洗鍊的系列作品，實用獎首獎得主羅士修《芳茗茶席》，「創作獎」首獎得主張祐綾《肉販》，「新銳獎」得主王裔婷、宋立新近創作；評審特別獎8件、特優5件、入選50件，展現當代陶藝嶄新視角、獨特創意和豐富的生命力。

陶博館館長張啟文表示，耕耘陶藝四十餘載的陶藝家沈東寧，創作語彙極富東方美學，呈現溫潤如玉的柔美意境，横跨實用陶與創作陶，轉化平凡景致為優雅寧靜的作品細節，陶藝技巧精湛。作品多以系列稱之，以表達連貫的體系，在沒有名相的束縛下，提供觀者更多空間感受作品的細微變化，獲本屆卓越獎可謂實至名歸，為陶藝界發展的典範。

另外，創作獎首獎張祐綾《肉販》，將擅長的臟器作為創作主軸，經由拋光燻燒再排列成空間裝置，記錄台灣風景—傳統市場的日常物件，傳達對於生命的深刻感動。實用獎首獎羅士修《芳茗茶席》以霜白釉的釉色呼應冬至白雪覆蓋，刻花的器型展現春天百花初放意境，不僅實用更兼具展現細膩雕刻藝術。

陶博館指出，「台灣陶藝獎」見證20多年來台灣當代陶藝發展的軌跡，是當前台灣陶藝界最具有指標性的重要獎項。「2023台灣陶藝獎」開展之初，陶博館與北科大合作平行推出「灼越─北科大・陶博館台灣陶藝巨擘展」，匯聚台灣陶藝獎最高殊榮—成就獎的5位陶藝前輩們，及台灣陶瓷學會陶藝貢獻獎5位得主等多位老師作品，自台灣的土壤滋養創作，精湛表現台灣孕育陶藝文化的樣貌，即日起至11月21日於北科大藝文中心濟慶館展出。

「灼越─北科大・陶博館台灣陶藝巨擘展」，即日起至11月21日於北科大藝文中心濟慶館展出。記者李定宇／攝影
「灼越─北科大・陶博館台灣陶藝巨擘展」，即日起至11月21日於北科大藝文中心濟慶館展出。記者李定宇／攝影

陶藝 北科大

延伸閱讀

獲頒北科大榮譽傑出校友 王世堅笑：在家裡齋戒沐浴後才來

2023新北市紀錄片獎 老舊社區獨居老人內容獲首獎

疫情封城激發美感探索 西班牙藝術家真髮結合陶瓷陶博館展出

龍崎文衡殿將席開500桌平安宴 首獎要擲筊選出80萬越野車得主

相關新聞

薛瑞元點名長者接種率倒數要加油 北市曝原因是這情況

公費流感疫苗第一階段10月開打，各縣市疫苗施打率統計出爐，衛福部長薛瑞元近來兩度點名台北市，繼接種率低於全國平均，希望北...

沒演唱會來新北辦…議員批場地資源太貧瘠

疫情解封後，越來越多流行音樂巨星或樂團來台開演唱會。新北市議員張嘉玲指出，新北人要看演唱會，最近跑去台北市，最遠要跑去高...

批新北市府「攻擊民代」違反行政中立 綠議員：送懲戒

新北市議會今市政總質詢，民進黨籍市議員張嘉玲昨要求市府人事處長林正壹上台22次未果，今再問「為何市府兩位副發言人，可透過...

「2023台灣陶藝獎」陶博館開展 雲集高手見當代嶄新視角

台灣陶藝界規模最大、關注度最高的「2023台灣陶藝獎」，即日起至明年4月21日在陶博館3樓特展室開展，「卓越獎」得主沈東...

捷運樹林段2029年完工 議員蘇泓欽質疑假議題

捷運萬大、中和、樹林捷運線其中樹林段（CQ890區段標）180億元去年10月動工，但土城段CQ880A(約111億)流標...

新北市立美術館如何改善缺失且活用？議員要市府動動腦

新北市立美術館在10月6日至22日舉辦台灣設計展，吸引很多民眾前往看展。但民代認為，美術館有電線外露、標示與動線不符、停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。