「2023台灣陶藝獎」陶博館開展 雲集高手見當代嶄新視角
台灣陶藝界規模最大、關注度最高的「2023台灣陶藝獎」，即日起至明年4月21日在陶博館3樓特展室開展，「卓越獎」得主沈東寧極富東方美學溫潤洗鍊的系列作品，實用獎首獎得主羅士修《芳茗茶席》，「創作獎」首獎得主張祐綾《肉販》，「新銳獎」得主王裔婷、宋立新近創作；評審特別獎8件、特優5件、入選50件，展現當代陶藝嶄新視角、獨特創意和豐富的生命力。
陶博館館長張啟文表示，耕耘陶藝四十餘載的陶藝家沈東寧，創作語彙極富東方美學，呈現溫潤如玉的柔美意境，横跨實用陶與創作陶，轉化平凡景致為優雅寧靜的作品細節，陶藝技巧精湛。作品多以系列稱之，以表達連貫的體系，在沒有名相的束縛下，提供觀者更多空間感受作品的細微變化，獲本屆卓越獎可謂實至名歸，為陶藝界發展的典範。
另外，創作獎首獎張祐綾《肉販》，將擅長的臟器作為創作主軸，經由拋光燻燒再排列成空間裝置，記錄台灣風景—傳統市場的日常物件，傳達對於生命的深刻感動。實用獎首獎羅士修《芳茗茶席》以霜白釉的釉色呼應冬至白雪覆蓋，刻花的器型展現春天百花初放意境，不僅實用更兼具展現細膩雕刻藝術。
陶博館指出，「台灣陶藝獎」見證20多年來台灣當代陶藝發展的軌跡，是當前台灣陶藝界最具有指標性的重要獎項。「2023台灣陶藝獎」開展之初，陶博館與北科大合作平行推出「灼越─北科大・陶博館台灣陶藝巨擘展」，匯聚台灣陶藝獎最高殊榮—成就獎的5位陶藝前輩們，及台灣陶瓷學會陶藝貢獻獎5位得主等多位老師作品，自台灣的土壤滋養創作，精湛表現台灣孕育陶藝文化的樣貌，即日起至11月21日於北科大藝文中心濟慶館展出。
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