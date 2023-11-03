「2023台灣陶藝獎」陶博館開展 雲集高手見當代嶄新視角

台灣陶藝界規模最大、關注度最高的「2023台灣陶藝獎」，即日起至明年4月21日在陶博館3樓特展室開展，「卓越獎」得主沈東寧極富東方美學溫潤洗鍊的系列作品，實用獎首獎得主羅士修《芳茗茶席》，「創作獎」首獎得主張祐綾《肉販》，「新銳獎」得主王裔婷、宋立新近創作；評審特別獎8件、特優5件、入選50件，展現當代陶藝嶄新視角、獨特創意和豐富的生命力。

陶博館館長張啟文表示，耕耘陶藝四十餘載的陶藝家沈東寧，創作語彙極富東方美學，呈現溫潤如玉的柔美意境，横跨實用陶與創作陶，轉化平凡景致為優雅寧靜的作品細節，陶藝技巧精湛。作品多以系列稱之，以表達連貫的體系，在沒有名相的束縛下，提供觀者更多空間感受作品的細微變化，獲本屆卓越獎可謂實至名歸，為陶藝界發展的典範。

另外，創作獎首獎張祐綾《肉販》，將擅長的臟器作為創作主軸，經由拋光燻燒再排列成空間裝置，記錄台灣風景—傳統市場的日常物件，傳達對於生命的深刻感動。實用獎首獎羅士修《芳茗茶席》以霜白釉的釉色呼應冬至白雪覆蓋，刻花的器型展現春天百花初放意境，不僅實用更兼具展現細膩雕刻藝術。