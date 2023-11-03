新北市立美術館如何改善缺失且活用？議員要市府動動腦

新北市立美術館在10月6日至22日舉辦台灣設計展，吸引很多民眾前往看展。但民代認為，美術館有電線外露、標示與動線不符、停車動線沒設計好等安全問題，且要規畫自己的特色吸引民眾，要求正式開館前解決問題。新北市文化局表示，相關問題已在陸續解決。

廖宜琨指出，他之前親自去看美術館，發現有很多問題，包含電線外露沒有裝好，有漏電、導電的疑慮，身障者停車格出入口處的管線也外露，美術館的停車場沒有設機車出入口，要進出停車場要跟旁邊的YouBike爭道，地圖標示與現場動線對不起來，容易走到無尾巷或是在原地打轉，如果有安全問題就是市府的責任。

現在很多藝文館收支無法打平，都要市府注入預算，廖宜琨以日本東京國立新美術館為例，就算沒有藝文展覽，還是人潮滿滿，因為有特色餐點跟藝術裝置，吸引遊客來打卡消費，他認為新北美術館要有越來越多東西，才可以吸引網紅打卡，吸引更多人來美術館，這是市府該做的亮點。

廖宜琨也說，目前新北美術館內都是普通的餐食，沒有賣點，文化局應該與青年局合作，帶入青年的創意、創業精神，也可在這設置青創基地。場館要有永續經營的觀念，不要都靠行政法人募款或是市府挹注，要有自己開源的方式，設計獨有特色，把美術館推廣出去，距離明年正式開館還有時間，要求市府改善。

文化局長張䕒育表示，美術館一樓都已完成相關標示，2樓以上範圍，因為還在進行細部裝修及隔間工程，工程結束後會再做好標示。餐廳部分，一樓有規畫賣場及餐廳，未來會評選特色餐廳進駐。