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薛瑞元點名長者接種率倒數要加油 北市曝原因是這情況

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市65歲以上長者接種率各縣市倒數第二，衛生局分析因部分長者選擇自費廠牌接種，今年較去年同期略降3.64%，已請醫療院所透過門診提示機制加強提醒。本報資料照片。
北市65歲以上長者接種率各縣市倒數第二，衛生局分析因部分長者選擇自費廠牌接種，今年較去年同期略降3.64%，已請醫療院所透過門診提示機制加強提醒。本報資料照片。

公費流感疫苗第一階段10月開打，各縣市疫苗施打率統計出爐，衛福部長薛瑞元近來兩度點名台北市，繼接種率低於全國平均，希望北市加緊施打，昨又因65歲以上長者接種率倒數第二，要北市加油。台北市衛生局表示，因部分長者選擇自費廠牌接種，今年較去年同期略降3.64%，已請醫療院所透過門診提示機制加強提醒。

衛福部疾管署近期公布第一階段公費對象接種率，台北市長者接種率30.7%、幼兒31.1％、醫事人員47.7%、學生25.1%，各族群皆比全國平均低。而65歲以上長者接種率全國平均為38.9％，台北市33.5％為倒數第二。

北市衛生局表示，四族群流感疫苗接種數截至11月1日，幼兒較去年同期增加4670劑、上升7%，醫事人員增加1721劑、上升2.25%，學生增加3萬9803劑、上升14.35%，只有65歲以上長者不增反減，減少5471人、略降3.64%。

衛生局進一步說明，65歲以上長者去年同期接種18萬7861人、37.57%，今年下降至18萬2390人、33.94%，分析原因為北市長者自主性較高資訊來源多，部分長者選擇自費廠牌完成流感疫苗接種，因此長者接種率有低估情形。

為提升長者接種率，衛生局已請醫療院所持續透過門診提示機制加強提醒，社區疫苗接種站、機構設站及提供行動不便長者由醫療團隊到宅接種服務等不間斷。另外，北市10月2日至11月1日累積重症病例7例，其中65歲以上長者5人、5人未接種流感疫苗、6人具慢性病史，無死亡病例。

公費流感疫苗第二階段11月1日開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。衛生局最新統計，北市已接種流感疫苗44萬5928劑，較去年同期增加5萬3999劑，使用率已達61%，籲符合資格的高風險族群盡速接種，降低重症及死亡風險，尚未接種者可至北市378家流感疫苗合約醫療院所掛號，或就近利用剩餘264場社區接種站。

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