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草嶺古道芒花季明起登場 秋芒浪漫專車接駁套票有好康

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
草嶺古道芒花季明起登場，秋芒浪漫專車接駁套票有好康。圖／觀光署東北角管理處提供
草嶺古道芒花季明起登場，秋芒浪漫專車接駁套票有好康。圖／觀光署東北角管理處提供

交通部觀光署東北角管理處舉辦「2023草嶺古道芒花季」拉開序幕，明天起至11月26日登場，在周末例假日推出結合在地商家的芒裡有閒市集、芒花專車接駁套票、芒花溫泉小旅行等；賞秋芒路路從草嶺古道沿線、福隆遊客中心至大里遊客中心、礁溪及福隆泡湯，還有東北角熱門景點，都已秋意盎然，芒花盛開。

芒花季期間周末例假日，結合東北角在地特色品牌商家推出芒裡有閒市集、質感手作，還有虎字碑拓碑體驗，並推出299元「芒花專車接駁套票，讓民眾可抵達草嶺古道登山口，遠望坑親水公園，更串連大東北角在地觀光工廠、溫泉旅宿、美食餐飲等規畫一日及二日主題遊程，深度體驗東北角在地特色。

東北角管理處長馬惠達說，草嶺古道為東北角熱門步道景點，每年秋季芒花盛開皆吸引眾多遊客前往健行，今年草嶺古道芒花季邁入第22年，結合大東北角觀光圈產業，推廣東北角自然風景、特色溫泉、在地商家等豐富的旅遊體驗。

「芒花專車接駁套票」購買方式，在草嶺古道芒花季活動期間每周五、六、日三天，早上9點至中午12點30分，現場透過LINE@預約購買優惠套票，每15分鐘就有一班9人座接駁車，即可享受由福隆遊客中心至遠望坑的專車接駁單趟服務，套票並附贈一份芒花季限定環保餐盒的福隆便當。

遊客用餐完畢後，只需於大里遊客中心歸還便當盒，即可獲得100元的消費券，可在大里遊客中心「芒裡有閒」市集消費使用，套票另加碼還送一張蘭陽購購券（50元，數量有限，送完為止）讓遊客可以輕鬆、順暢地到達草嶺古道欣賞芒花之美，並體驗在地商家特色。

詳情可至2023草嶺古道芒花季官網：https://events.necoast-nsa.gov.tw/flower23/

東北角之友臉書 https://www.facebook.com/necoast.nsa?mibextid=ZbWKwL 查詢。

草嶺古道芒花季明起登場，秋芒浪漫專車接駁套票有好康。圖／觀光署東北角管理處提供
草嶺古道芒花季明起登場，秋芒浪漫專車接駁套票有好康。圖／觀光署東北角管理處提供
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草嶺古道芒花季明起登場，秋芒浪漫專車接駁套票有好康。圖／觀光署東北角管理處提供
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草嶺古道 福隆 溫泉

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