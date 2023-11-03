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新店下水道破損 泥水入侵社區地下室

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北新店有多處社區地下室每逢雨季即出現滲水及流入泥沙窘境，民代憂心，這是路邊側溝及下水道損壞導致，質疑巡檢機制失靈，水利局強調，公所每月提供彙報，局內也安排抽查及巡查，橫向聯繫順暢。

新店區有幾處社區陸續發生道路側溝破損情況，導致大量雨水滲入民宅地下室接縫，居民指出，每到下雨發現水溝是乾的，反倒自家停車場有泥沙水流入，擔心安全問題加劇。

市議員黃心華表示，他接獲陳情到場查看，發現是下水道破損，顯見巡檢機制失靈，另也有業者在台電箱涵施工時沒做好排水，導致箱涵內積滿汙水。

新店區公所經建課長楊景超回應，收到里長通報後，已在雨季請廠商進場堆置沙包，日前進場施工做緊急改善，暫時解決地下室滲水。

楊景超指出，利用透地雷達勘查水溝淘空現況，預計11月中旬進場施作側溝整體改善工程，12月底前可完工。他強調，公所每月有針對新店區重要道路定期巡檢，防止類似情況發生。

新北環保局回應，該局負責新北側溝清淤作業，確保側溝水流順暢，並依據各區側溝自主巡檢計畫，巡查轄內側溝是否有淤積情況，防汛期間會加強巡檢頻率。

新北 機制 水利局

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