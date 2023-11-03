總質詢綠擺侯立牌 拒劉和然上台

新北市議會民進黨團總質詢昨天登場，黨團一開始即出招否定副市長劉和然代理市長合法性，在備詢台擺出請假的市長侯友宜人形立牌，市府堅持移除立牌後才上台答詢，雙方相持不下，會議多次中斷。爭執過程劉頻想上台回答，又屢被請下台，議事空轉8小時，晚間6時22分草草結束質詢。

民進黨一開始即拿出2座侯友宜人形立牌，半身立牌放在備詢台座位，全身立牌擺在市長座位前，刻意擋住劉和然。

民進黨團總召鄭宇恩等人質疑侯友宜是請假，不是去職、停職或去世，劉只是代理職務，不是「代理市長」，市府各局處新聞稿、市政行程都稱劉是代理市長已違法。

「連議場座位也坐在市長位置。」議員周雅玲更指，當年侯友宜代理市長不敢坐在時任市長的朱立倫座位，市府更允許公務人員打擊政敵，連三讀通過囤房稅也抹黑綠營黨團是「做賊喊抓賊」，如此行政不中立，應送公務人員懲戒。

人事處長林正壹回應，市長依規定請假，劉本質是副市長，過程中是代行職務，稱代理市長沒有問題。此番言論引發民進黨團不滿，高舉「拒絕冒牌市長，侯友宜回來」。

民進黨團拒劉和然上台，點名人事處、新聞局等局處首長上台答詢，但局處首長堅持市長是合法請假，希望先移除備詢台立牌，鄭宇恩見局處首長都拒絕上台，痛批市府藐視議會「劉和然根本當自己是太上皇！」

下午時段雙方仍未讓步，主席、副議長陳鴻源裁定局處首長上台，劉和然多次主動起身到備詢台，並希望把侯立牌拿到桌下讓局處首長上台答詢，綠營議員又把牌子放回去，雙方你來我往，會議再度中斷。

劉和然在恢復開會後，在議員反對他發言的聲浪中表示，市府非常尊重議會，一直想好好向議員報告與答詢，市長是合法請假，「我是法定職務代理」、「我是新北市府代表」，希望議員尊重他職務代理人身分，把市長立牌稍微移到旁邊，如市長請假不對，應該先修法。

雙方無法達成共識，演變成議員要局處首長上台時，劉和然先主動上台，再被議員請下台，無限循環，有議員對著立牌自問自答，最後草草結束總質詢。

國民黨團則發稿嚴厲譴責民進黨政治作秀，把選舉帶入議場，是為挽救賴清德雪崩式民調，狠酸「賴主席應表揚努力輔選的小雞們」。