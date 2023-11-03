大巨蛋獲使照 10議員勘交通配套

台北大巨蛋萬人測試賽在即，北市府10月20日核准使用執照，遠雄27日補送相關資料至建管處；建管處昨表示，與遠雄核對副本等資料，下午已核發使照，大巨蛋將可正常使用，可辦賽事及活動。這代表等了32年的大巨蛋，將邁入正式營運階段。

台北市長蔣萬安10月27日開箱大巨蛋後，預計11月辦2場測試賽，包含11月14日第一次「閉門測試賽」、對外開放的測試賽11月18日登場，1.2萬名觀眾可免費入場，12月3日則預計辦亞錦賽。

但多名議員憂心，賽事、松菸和周遭商場等人潮，一定造成交通壓力，昨天在交通委員會中提出意見後，藍綠白共10名議員出席大巨蛋現勘。議員林延鳳和徐弘庭等人看完停車場出入口後，都認為若無法法解決塞車問題、影響行車動線，乾脆把出入口填平變道路，直呼「這設計沒救了」，不用將錯就錯。

議員張斯綱指出，大巨蛋汽車停車場有4入口、5出口，民眾根本不清楚動線，未來壓力測試會有1萬2000人入場、國際賽事可能突破4萬人，加上周遭商場和松菸人潮，一定會造成交通壓力，應提早宣導如何進出。

議員陳宥丞認為，過去就有旅行社、球迷或追星族會包車，萬一有大量遊覽車，遠雄或交通局是否有配套措施？現行規畫過於保守，應重新評估遊覽車上下車與停放狀況。

至於光復南路內線車道設置停車場出入口爭議，議員李明賢表示，若光復南路回堵，未來要如何封閉？真的無解，可考慮永久性封閉。

在菸廠路有大客車臨停下客區，遠雄說明會以預約制讓遊覽車下客。多名議員認為，黃線預約制於法無據，若遊覽車下客後就要離開，隔壁車道有小客車在排隊停車，大小客車交織會塞上加塞，要求遠雄與交通局要在18日前改善完成。

交通局長謝銘鴻回應，若停車場滿場，車輛排隊入場造成回堵，就會啟動滿場機制，直接封閉車道，不讓車輛進入，同時與遠雄溝通，若出現人車潮流就要派遣人力指揮交通。亞錦賽時就會觀察實際開車數量、進場速度、回堵狀況，以利後續改善。