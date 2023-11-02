內湖交通遇瓶頸 議員提增瑞光路標示、尖峰堤頂不管制

台北市交通局今赴議會進行「內湖交通改善成果」專案報告，議員指出目前有3個瓶頸，包括瑞光路分流不清楚，導致不同去向的車輛必須臨時切車道造成堵塞，也建議交通局應和高公局討論，至少在捷運東環段、北環段完工前，尖峰時別管制堤頂交流道匝道，待大眾運輸網完備再調整。

議員張斯綱表示，他幾乎每天去內湖，以用路人經驗來看，認為改善不大，分析後現有幾個瓶頸，先是瑞光路標示不明確，有些人要回市區應該要靠內車道、上高速公路要去外車道，不熟悉路況的人就會開錯道，臨時切換車道就會造成車輛交織壅塞，要去信義區、市民大道、高速公路等，都要標示清楚。

張斯綱說，往環河快速道路、內湖路的大路口，都有2個左轉道，也成為瓶頸之一，加上瑞光路的車都堵塞，難怪做了很多措施都看起來效果有限。

議員陳炳甫指出，瑞光路尚有許多駕駛會開到環東大道要上堤頂交流道，因有匝道管制，造成市區塞車，雖然現在交通執法會淨空路，但偶爾還是會回堵，盼交通局能和高公局溝通，尖峰時車輛上堤頂交流道就別匝道管制，等捷運環狀線北環段、東環段完工，大眾運輸成熟再調整回來。

議員柳采葳提到，瑞光路、州子街到下午5時20分左右，之後連塞40分鐘，車輛太多，雖然交通局有開闢公車、接駁車，但她有時會看見空車在路上，反而造成堵塞，質疑是否沒人搭公車，應統計公車使用狀況改善。

北市交通管制工程處回應，瑞光路標示部分，會依照意見辦理會勘，確認有沒有其他空間可以在更遠處就先提醒駕駛在對的車道上分流去向；至於堤頂交流道管制問題，交工處說，過去就曾和高公局談過，已經配合在尖峰時段不做匝道管制。

公車空車問題，公運處表示，因為公車輛能滿載，才會持續加開接駁車，基本上通勤行為穩定後就不會有空車，若路上有空車可能是因為剛從場站發車，前幾站人不多是正常現象，陸續會有旅客上車。