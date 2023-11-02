新店社區地下室逢雨流水流土 民代憂水溝巡檢機制失靈

新北新店發生有社區地下室每到雨季就不斷滲水及流入泥沙，引發民眾憂心；新店區公所表示，已經緊急進場搶修，11月中進場施作根除問題。民代憂心，這是路邊側溝及下水道損壞導致，顯見平時巡檢機制失靈，除公所外，水利及環保等局平時巡檢機制也失靈；水利局則強調，公所每月匯報，局內也會抽查及巡查。

新北市新店區有幾處社區都發生道路側溝破損情況，導致大量雨水深入民宅地下室接縫，引發民眾憂心。居民指出，每到下雨旁邊水溝都乾的，反倒自家停車場有水流入，甚至還有土流，環境髒亂外，更擔心有安全問題。

新北市議員黃心華表示，他接獲陳情到現場一看，才發現根本下水道破損，這顯見平時巡檢機制失靈，這很可能是全市都有的狀況，弄不好將可能再現天坑。另外，也有業者在台電箱涵施工時沒有做好排水，導致箱涵內積滿汙水，顯見把關機制出問題。

幾名社區里長說，可能因為水溝年久遭淘空，向公所及議員反應後都有獲得初步解決，希望大家不必過多關注。居民也說，就怕被人知道會影響房價。

新店區公所經建課長楊景超回應，收到里長通報後，已於雨季請廠商進場堆置沙包，以防漏水情形沖刷嚴重，9月進場施工做緊急改善，暫時解決地下室滲水。

楊景超指出，之後也利用透地雷達勘查現況水溝掏空程度後，請設計單位設計改善案，預計於11月中旬進場施作側溝整體改善，預計於12月底前完工。他強調，公所每月皆有針對新店區重要道路定期巡檢，以防止有類似情況發生。