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大巨蛋從無到有歷經32年 遠雄今獲使照邁向正式營運

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市建管處今天下午核發使照，大巨蛋將可正常使用，這代表大巨蛋將邁入正式營運階段。記者潘俊宏／攝影
台北市建管處今天下午核發使照，大巨蛋將可正常使用，這代表大巨蛋將邁入正式營運階段。記者潘俊宏／攝影

台北大巨蛋從無到有歷經32年，首場棒球賽將開打。北市府10月20日核准使用執照，遠雄27日補送相關資料至建管處；建管處今表示，經與遠雄核對副本等資料，下午已核發使照，大巨蛋將可正常使用，意即大巨蛋將可舉辦賽事及活動。這代表大巨蛋將邁入正式營運階段。

台北市長蔣萬安10月27日開箱大巨蛋後，預計11月辦2場測試賽，包含11月14日第一次「閉門測試賽」、對外開放的測試賽11月18日登場，1.2萬名觀眾可免費入場，12月3日則預計辦亞錦賽。

建管處10月20日已同意大巨蛋可請領使用執照，仍須核對副本資料是否與核定內容一致無誤，才會核發使照，時間視遠雄提送資料而定。副市長李四川10月28日說，相關副本資料27日已送達，預計最快下周可請領。

建管處今表示，經與遠雄核對副本等資料，下午已核發使照，大巨蛋將可正常使用，也就是意謂大巨蛋將可舉辦賽事及活動。

大巨蛋 李四川 蔣萬安 遠雄

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