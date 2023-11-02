淡水正德國中柔道隊要出國比賽 紅樹林有線捐贈經費

新北市淡水區正德國中柔道隊，今年在112年全國中等學校運動會成績2金、1銀、3銅，相當耀眼，而在年底12月將遠赴到日本福岡，不僅是做訓練營，更要參加Sanix國際少年柔道團隊錦標賽，而為了幫助他們能夠順利成行，透過新北市議員鄭宇恩媒合，在地企業紅樹林有線電視捐贈二萬元，提供柔道隊這一次的行程經費。

正德國中校長黃易進表示，這次非常感謝新北市議員鄭宇恩的媒合，也感謝在地企業紅樹林有線電視的幫助，讓柔道隊當中參加人員有部分為清寒學子，因團費及自付訓練營住宿膳食費預計25000元左右，有了這一份2萬元的協助，對於到日本比賽更是減少許多的負擔。

新北市議員鄭宇恩表示，這次捐助也是過去在協助正德國中爭取各項經費時，看到柔道等校隊非常努力爭取好成績，因此媒合在地資源來幫助學校，此外學校跆拳道也將在今年有重要比賽，因此議員更媒合校友資源加碼捐助2萬元給學校跆拳道隊，希望2支隊伍能夠有足夠的資源來創造更好的成績與表現。