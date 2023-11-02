中醫需求增 淡水馬偕醫院11月起增夜間門診

淡水馬偕醫院以耶穌基督愛人如己、關懷弱勢精神，提供民眾身、心、靈醫治，也是中醫的核心精神之一，而醫院中醫門診，自2020年5月門診成立，共有專任醫師13人、兼任醫師5人，分為中醫內科、中醫婦兒科、中醫針灸科、中醫骨傷科等四科，隨著看診需求增加，淡水馬偕醫院從11月開始，增設夜間門診。

淡水馬偕醫院醫務部主任詹欣隆表示，經過社區醫學中心的調查，對象包含志工、院內員工及社區民眾，調查結果中，約有八成二民眾回覆表示有夜間門診的需求，其中，居住區域以淡水區最多、其次為八里區，由此可見，社區民眾是期待淡水馬偕紀念醫院增設夜診門診服務。考量開設規模、醫院人力、物力各項資源配合等因素，開始提供以中醫部夜間門診服務。

自2023年11月1日起，每周一三五提供中醫全科服務，無論是內外科、婦兒或骨傷科，民眾可依自己的需求來掛號看診，對全方位體質藥物調理、各種慢性病治療及各種疑難雜疾之診治，同時提供住院會診及共同照護服務，具有時效性及持續性，是傳統與現代的結合。期待夜間門診的增加能使民眾能夠更靈活地選擇就醫時間，更能嘉惠許多上班族及學生。