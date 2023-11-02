快訊

出事了！小兒子驚傳持棍棒毆人「全身是血」 羅時豐證實：人生好難

郭台銘連署書數量揭曉！郭辦宣布送交逾103萬份 各地連署站未來規劃曝

日本地圖見「這2字」別急著進去 老司機揭暗黑真相：不是普通餐廳

中醫需求增 淡水馬偕醫院11月起增夜間門診

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水馬偕醫院中醫門診，從11月開始，增設夜間門診。圖／紅樹林有線電視提供
淡水馬偕醫院中醫門診，從11月開始，增設夜間門診。圖／紅樹林有線電視提供

淡水馬偕醫院以耶穌基督愛人如己、關懷弱勢精神，提供民眾身、心、靈醫治，也是中醫的核心精神之一，而醫院中醫門診，自2020年5月門診成立，共有專任醫師13人、兼任醫師5人，分為中醫內科、中醫婦兒科、中醫針灸科、中醫骨傷科等四科，隨著看診需求增加，淡水馬偕醫院從11月開始，增設夜間門診。

淡水馬偕醫院醫務部主任詹欣隆表示，經過社區醫學中心的調查，對象包含志工、院內員工及社區民眾，調查結果中，約有八成二民眾回覆表示有夜間門診的需求，其中，居住區域以淡水區最多、其次為八里區，由此可見，社區民眾是期待淡水馬偕紀念醫院增設夜診門診服務。考量開設規模、醫院人力、物力各項資源配合等因素，開始提供以中醫部夜間門診服務。

自2023年11月1日起，每周一三五提供中醫全科服務，無論是內外科、婦兒或骨傷科，民眾可依自己的需求來掛號看診，對全方位體質藥物調理、各種慢性病治療及各種疑難雜疾之診治，同時提供住院會診及共同照護服務，具有時效性及持續性，是傳統與現代的結合。期待夜間門診的增加能使民眾能夠更靈活地選擇就醫時間，更能嘉惠許多上班族及學生。

中醫 馬偕醫院 淡水

延伸閱讀

虎斑萌貓被寄生蟲感染 獸醫用溫和中藥驅蟲重獲新生

淡水女開車追撞計程車 小黃翻覆1人受傷送醫

秋天換季過敏中醫用「貼」的治療 降低過敏、氣喘

淡水國中行動學習課程認識馬偕 助學生認同鄉土

相關新聞

大巨蛋從無到有歷經32年 遠雄今獲使照邁向正式營運

台北大巨蛋從無到有歷經32年，首場棒球賽將開打。北市府10月20日核准使用執照，遠雄27日補送相關資料至建管處；建管處今...

交通新制衍生灰色產業？議員曝違規記點有「轉移機制」：1點可賣3千元

交通多項新制今年6月上路，包括汽車駕駛人違規記點。台北市議員林杏兒下午在議會質詢指出，她發現新制上路開始衍生出地下灰色產...

內湖交通遇瓶頸 議員提增瑞光路標示、尖峰堤頂不管制

台北市交通局今赴議會進行「內湖交通改善成果」專案報告，議員指出目前有3個瓶頸，包括瑞光路分流不清楚，導致不同去向的車輛必...

新店社區地下室逢雨流水流土 民代憂水溝巡檢機制失靈

新北新店發生有社區地下室每到雨季就不斷滲水及流入泥沙，引發民眾憂心；新店區公所表示，已經緊急進場搶修，11月中進場施作根...

企業捐2萬5000美金 助新店中正身障日照中心增添設備

台灣進入高齡化社會，對長者及身障者照顧需求也提高，位於新北新店的中正身障日照中心是在地重要據點，有民間企業捐贈2萬500...

通車39天後…民進黨立委吳琪銘視察三鶯大橋 對手暗酸

耗資達23億餘元的三鶯大橋改建工程，2018年動工後，歷經6年兩期工程完工，民進黨立委吳琪銘今在通車後39天後視察完工成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。