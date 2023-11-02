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企業捐2萬5000美金 助新店中正身障日照中心增添設備

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店中正身心障礙者日間照顧中心利用瀚亞投資公司捐款新購坐姿主被動運動評估訓練儀。圖／新北社會局提供
新店中正身心障礙者日間照顧中心利用瀚亞投資公司捐款新購坐姿主被動運動評估訓練儀。圖／新北社會局提供

台灣進入高齡化社會，對長者及身障者照顧需求也提高，位於新北新店的中正身障日照中心是在地重要據點，有民間企業捐贈2萬5000元美金購買相關設備，盼協助身心障礙者復健，也減輕照顧者的負擔。

新北社會局說明，瀚亞投資公司力挺伊甸基金會身心障礙者服務計畫，捐贈2萬5000元美金給社會局委辦的新店中正身心障礙者日照中心和失能身障日照中心，以購買長期照護實習模型、坐姿運動評估訓練儀、槌球運動組、坐踏訓練機、成人哽塞模型和血氧機等設備。

社會局副局長許秀能表示，新店中正身障日照和失能身障日照中心針對身障者個別需求，提供生活自理訓練、休閒生活服務、健康促進和家庭支持等服務，感謝瀚亞投資捐贈，增添中心內服務設備，可以加強疫後對身心障礙者的訓練。

伊甸資源發展處長黃子倢頒發感謝狀給瀚亞投資公司總經理王伯莉，黃說，這些新增的設備，能讓學員獲得更多的訓練和休閒運動能量，以增強身體的肌耐力，減緩老化，也可以讓照服員透過模型的訓練，提升照顧服務的專業和品質。

王伯莉表示，這是與伊甸基金會第二次合作，該中心主任方慧琳帶領參訪並完整介紹，體會身心障礙朋友在生活中所遭遇到的困難，未來瀚亞投資會持續獻身公益，為社會注入更多溫暖的能量，善盡企業社會責任。

社會局補充，新店中正身障日照服務時間為每周一至五，設籍新北市身心障礙者或有需求的民眾都可撥打專線，有專人提供諮詢。

新店中正身心障礙者日間照顧中心利用瀚亞投資公司捐款新購坐姿主被動運動評估訓練儀。圖／新北社會局提供
新店中正身心障礙者日間照顧中心利用瀚亞投資公司捐款新購坐姿主被動運動評估訓練儀。圖／新北社會局提供
新店中正身心障礙者日間照顧中心利用瀚亞投資公司捐款新購坐踏訓練機。圖／新北社會局提供
新店中正身心障礙者日間照顧中心利用瀚亞投資公司捐款新購坐踏訓練機。圖／新北社會局提供
瀚亞投資公司總經理王伯莉（後排中）代表捐贈2萬5000美金給新店中正身心障礙者日間照顧中心；後排左三為社會局副局長許秀能。圖／新北社會局提供
瀚亞投資公司總經理王伯莉（後排中）代表捐贈2萬5000美金給新店中正身心障礙者日間照顧中心；後排左三為社會局副局長許秀能。圖／新北社會局提供

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