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通車39天後…民進黨立委吳琪銘視察三鶯大橋 對手暗酸
耗資達23億餘元的三鶯大橋改建工程，2018年動工後，歷經6年兩期工程完工，民進黨立委吳琪銘今在通車後39天後視察完工成果，強調從當議員時期就非常關心該建設。國民黨立委參選人林金結質疑，這項視察很明顯是政治操作「割稻尾」。
三鶯大橋由原本雙向四線道汽機車共用，改建為雙邊再增加機車專用道及環河道路匝道，今年9月23日通車後，立委吳琪銘原訂視察，因遇到台南發生大火進而取消，今天再次邀集立委蘇巧慧、國土署長吳欣修及新北市新工處到場，由新工處長王益翔進行簡報。
吳琪銘說，三鶯大橋過去因為汽機車混流，過去經常發生車禍，原訂明年2月完工的三鶯大橋能提早到今年9月完工，今天才有這風貌，大家一起努力通力配合，很感謝工程團隊努力。
同選區土城、三峽藍營立委參選人林金結說，三鶯大橋改建案是約15年前他任前立委盧嘉辰國會辦公室副主任時，便與鶯歌區里長吳金定共同會勘多次。三鶯大橋改建的確有中央前瞻預算支應，改建能完成過程是經過眾人爭取包含市府統籌發包、興建所完成的工程，不是吳琪銘單獨的功勞。
不過吳琪銘也提到，他在當議員時期就與議員林銘仁、前議員蘇有仁在議會關心三鶯大橋進度，當上立委到中央後在內政委員會，便持續爭取，營建署2016年就提案申請經費1700多萬設計規畫費用，到2017年再向中央爭取預算與新北市府合併23億餘元經費，才有三鶯大橋今天成果。
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