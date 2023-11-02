通車39天後…民進黨立委吳琪銘視察三鶯大橋 對手暗酸

耗資達23億餘元的三鶯大橋改建工程，2018年動工後，歷經6年兩期工程完工，民進黨立委吳琪銘今在通車後39天後視察完工成果，強調從當議員時期就非常關心該建設。國民黨立委參選人林金結質疑，這項視察很明顯是政治操作「割稻尾」。

三鶯大橋由原本雙向四線道汽機車共用，改建為雙邊再增加機車專用道及環河道路匝道，今年9月23日通車後，立委吳琪銘原訂視察，因遇到台南發生大火進而取消，今天再次邀集立委蘇巧慧、國土署長吳欣修及新北市新工處到場，由新工處長王益翔進行簡報。

吳琪銘說，三鶯大橋過去因為汽機車混流，過去經常發生車禍，原訂明年2月完工的三鶯大橋能提早到今年9月完工，今天才有這風貌，大家一起努力通力配合，很感謝工程團隊努力。

同選區土城、三峽藍營立委參選人林金結說，三鶯大橋改建案是約15年前他任前立委盧嘉辰國會辦公室副主任時，便與鶯歌區里長吳金定共同會勘多次。三鶯大橋改建的確有中央前瞻預算支應，改建能完成過程是經過眾人爭取包含市府統籌發包、興建所完成的工程，不是吳琪銘單獨的功勞。