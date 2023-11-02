交通新制衍生灰色產業？議員曝違規記點有「轉移機制」：1點可賣3千元

交通多項新制今年6月上路，包括汽車駕駛人違規記點。台北市議員林杏兒下午在議會質詢指出，她發現新制上路開始衍生出地下灰色產業，有人以1點3000元的費用收購記點，讓遭記點的用路人可消除違規記錄，形成新的灰色產業，一年至少可賣3萬3000元，家中長者也可能成為「人頭」。北市警局表示，恐涉及偽造文書，民眾勿以身試法。

1年內違規記點達12點，扣照2個月，2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，林杏兒說，她實際操作「點數轉移機制」發現步驟相當簡單，審查機制寬鬆，任何人都可向他人索取「點數扣打」，只要有錢，人人都可迴避機制約束。另外由於有點數重置機制，滿1年後點數重置，無自駕需求的民眾可以「一賣再賣」。

林杏兒指出，違規記點制本身亦有待商榷之處，台北市檢舉魔人多，辦公室曾接到用路人陳情被惡意檢舉，導致莫名被記點的情況。

林杏兒表示，地方政府屬執行單位，問題在於中央，她將這類違規記點制的亂象凸顯出來，要讓中央知道，新制雖是為洗刷行人地獄的惡名，但草率的立法反而更引亂象，完全沒有做好配套，中央是否應重新檢討？台北市府也應該有更積極的作為，向中央反映新制亂象。