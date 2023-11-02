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被薛瑞元點名流感疫苗施打率「請加油」 北市曝實際數據

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
衛福部長薛瑞元。記者陳正興／攝影
衛福部長薛瑞元。記者陳正興／攝影

衛福部次長王必勝日前在臉書批評地方政府不該禁止高端疫苗進入校園，衛福部長薛瑞元亦透過公布各縣市疫苗施打率，希望台北市加緊施打，薛今天又點名台北市，要求「請加油」。對此，台北市議員王欣儀下午在市議會質詢北市衛生局，得到的答案是北市的施打進度是多了4萬多劑，批評薛瑞元「吃台北市豆腐」、可以這樣政治操作？

王欣儀質詢時問北市衛生局長陳彥元，指薛瑞元公布各縣市疫苗施打率，希望台北市加油？但事實上，台北市施打率之前已經澄清過，台北市是不減反增，不是嗎？陳彥元說，其實和去年同期比，進度是多了4萬多劑。

至於65歲以上全國是倒數第二？陳彥元表示，其實是過往幾年，都是類似的情形，未來會有更多催種措施。王欣儀說，台北市自己和自己比，台北市和過去比接種有提高，薛瑞元卻和其他縣市比。

王欣儀表示，台北市或許施打公費流感疫苗，和其他縣市比不多，有人想有選擇權，自費去打其他疫苗，若過去台北市高，今年變低，可以這樣批評台北市，但明明北市長者和學齡孩童施打率，都是提升的，薛瑞元在「吃豆腐、不公平」。

王欣儀表示，因市長蔣萬安市聽到市民、家長心聲反映，希望要有選擇、有知的權利，且要打高端，醫療院所也可以打，只是不進校園，新北桃園等其他縣市也禁止，但薛瑞元卻政治操作成這樣？北市衛生局應該對外說清楚講明白。

台北市議員王欣儀。本報資料照片
台北市議員王欣儀。本報資料照片

北市 流感疫苗 薛瑞元 高端

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