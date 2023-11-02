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景美游泳池重新開幕！市民打9折 女性周四晚場只要半價

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
景美游泳池11月1日重新開幕，優惠期間台北市民票價享9折，女性周四晚上6點後入場全票半價。圖／體育局提供
景美游泳池11月1日重新開幕，優惠期間台北市民票價享9折，女性周四晚上6點後入場全票半價。圖／體育局提供

景美游泳池今年10月因更換經營單位，整修約1個月，11月重新整修後開幕，優惠期間台北市民可享全票9折，女性於每周四晚間6時起入場更享泳池半價優惠，體育局表示，為鼓勵民眾多運動，景美游泳池也加入「台北樂運動」集點計畫，可兌換門票、運動商品及輕食飲品。

體育局說，重新開幕後也加入「台北樂運動」1500U幣加碼優惠，於今年U-Sport計畫試辦期間於場館集點5U可額外獲得5元集點卡，每人最多可額外獲得60元集點卡，集點卡可換門票、相關運動商品及輕食飲品。

體育局表示，為提供民眾優良運動場館空間，今年已陸續完成場館更新，包括大安運動中心、松山運動中心，文山運動中心昨天起關閉整修，預定明年4月完成整修重新開放，打造北市更優質的運動環境及服務。

景美游泳池1日重新開幕，優惠期間凡台北市民可享全票9折優惠，女性於每周四晚間6時起入場更享泳池全票半價優惠，體育局表示，整修後打造多元服務及全齡友善運動環境，包含室內健康輕食區、運動教室、多功能教室，室外戶外泳池、兒童池、噴泉池、SPA池等，場館入口大廳及室內區與北市圖書館景美分館共構。

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