35年老海砂屋15戶皆欲都更 改建後容積達1.5倍

新北市蘆洲集賢路上的重建基地，現況為1幢1棟地上5層之高氯離子鋼筋混凝土建築物，更新前共計15戶、屋齡約35年，該案已取得基地範圍內全體土地及合法建築物所有權人同意，透過變更都市計畫並逕行申請建築執照方式，以原建築容積1.5倍進行重建。

城鄉局表示，「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」（防災都更2.0）上路後，海砂屋住戶期盼擁有安全的家。去年9月1日上路已核准4案，首案核准的新店百忍街，其都市計畫變更於今年7月21日經第154次新北市都市計畫委員會審議通過，並於8月21日發布實施；其餘兩案則分別位於土城中央路二段、三重永安北路上，同樣為住戶整合至百分之百同意的案件。

防災都更2.0除海砂屋，另耐震能力不足的合法建築物亦可申請，整合至九成或未同意戶僅存1戶的都更案件，搭配都市更新程序，皆給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，希望提供海砂屋或耐震能力不足的建築物更多一種重建的選擇。

了解決居住安全的問題外，也提高居住生活品質，新增退縮空間設計規範，臨路達8公尺案件需退縮4公尺人行步道或者臨路未達8公尺則需先補足路寬達8公尺後再退縮2公尺人行步道，提供住戶及行人更友善人行步道空間。