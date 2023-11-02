北市採檢禽鳥熱點 未驗出高病原性禽流感病毒

台北市動保處今天表示，全球禽流感疫情嚴峻，加上秋冬是家禽流行性感冒好發高峰期，經採檢全市禽鳥熱點2389件樣本，未檢出高病原性禽流感病毒，將持續強化批發市場等地消毒。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，秋冬為禽流感高峰期，盼民眾一起防範，只要落實不接觸、不餵食、不購買與不生食來路不明禽類商品，再搭配良好個人衛生習慣、定期施打流感疫苗或培養運動習慣，可有效防範禽流感。

動保處表示，配合中央啟動秋冬強化工作，已加強台北市批發市場及溼地周邊等特殊場域消毒場次，並增加禽鳥熱點檢體採集工作，至10月22日採檢2389件樣本，未檢出高病原性禽流感病毒，將隨時掌握疫情動態。

此外，市民偶爾在住家或路邊發現零星野鳥或鴿隻屍體是否與禽流感有關，動保處指出，野生動物因生長在戶外，常有覓食不易、遭受其他動物攻擊、不耐氣候變化或與撞擊車輛及建物等因素，發生傷病甚至死亡，並非皆與禽鳥疫病有關。

動保處表示，如民眾不慎接觸或在住家陽台、屋頂及公設等公共區域發現死亡野鳥或鴿隻，可戴上手套自行移除禽鳥屍體後，並加強環境清潔及消毒即可。

動保處指出，到目前為止全台發生禽流感案例，皆為家禽間相互傳染，尚未發生禽鳥傳人案例，民眾不用過度恐慌，發現疑禽鳥類大量死亡案例，可撥市民熱線1999或動物保護專線1959通報。