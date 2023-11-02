鶯歌平均每班公車227人共用 議員：不少人上不了車

1200月票上路後，大眾運輸工具使用量激增，新北市議員蘇泓欽今天總質詢指出，新北市鶯歌區有8.8萬人次，很多人都要靠公車通勤或轉乘火車，每班次公車共用人數多達227人，跟第二差的深坑148人還差上一大截，服務品質奇差，且新巴士路線尖峰時段根本上不了車。交通局長鍾鳴時指出，大運輸成長率高，會持續檢討市區公車班次，另外新巴士也會與民政局合作檢討加密班次。

「要坐公車要先許願」蘇泓欽指出，鶯歌公車班次很少，很多人都向他陳情有時候要等50-40分鐘，根本等不下去，根據交通局提供數據，從人口與班次去粗略計算，新北市今年5月分鶯歌每班次有227.65人共用，第二名的深坑是148.76人共用，比鶯歌好上一大截。

蘇泓欽指出，交通局提供10月數據，看起來每班次減少到176.73人共用一班，還是最差，他本來以為有明顯改善，但實際去看，市府是將台灣設計展期間增班的731路線算進去，扣除731數據，根本原本差不多。

蘇泓欽指出，731路線只繞鶯歌市區，包括陶博館、老街等景點，涵蓋範圍根本不到鶯歌四分之一，1天走40幾班才有這樣的數字，直呼「根本是碰風灌水數據」。

蘇泓欽也說，免費的新巴士更是上不了車，他向公所詢問，都說沒有經費，小巴士也坐不下多少人，他要求市府編足預算增班。

鍾鳴時指出，絕對不會因為把731路線丟下去就不管，今天7月1200月票上路後，721從一天30-40人，到現在已經100多人，成長倍數很高，8月開始檢討，希望延長加密班次，加上設計展很多人到火車站轉乘，內部公車接駁會更重視。

至於新巴士部分，鍾鳴時指出，捷運通車後，加上鳳鳴臨時站設立，新巴士會調整車型路線，另外管理方式也會繼續努力檢討，不過新巴士造價漲價很高，會持續跟民政局合作。

劉和然也允諾，公車班次會加密，讓服務範圍擴大。

蘇泓欽也指出，市府在鳳鳴地區設立新北市立美術館停車接駁點，但鳳鳴接駁站與新北市立美術館距離過遠，根本沒有人會把車停在這，再轉乘新北市立美術館，未來相關接駁一定要加強規畫。