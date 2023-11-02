特調紅絲絨、金磚蛋糕 小青新咖啡節周末碧潭飄香

2023新北碧潭希望市集將在周末登場，今年的咖啡節結合「新北好茶」，推出飲品特調及甜點，還有新北在地優質農產、精選手沖咖啡及職人手作工藝品，愛喝咖啡的民眾別錯過。

新北市農業局建立「新北希望市集」品牌，並與斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會異業結盟共同辦理咖啡節，此次以「茶覺好咖啡」為題，藉由咖啡與「新北好茶」結合，蹦出新滋味，同時也協助推廣在地農產，現場預計有71個攤位，超過80個品牌參與，包含咖啡師、甜點師、手工藝職人與多位在地小農一同展售。

農業局表示，當天將有多位咖啡師與新北好茶品牌合作推出咖啡節限定特調飲品及點心，如達文西咖啡特別選用坪林白青長茶作坊蜜香紅茶、青農聯誼會長盧苡甄所種植洛神花及冰釀咖啡，推出特調「紅絲絨」，一入口咖啡所帶茶香四溢，餘韻則充滿著咖啡及洛神花微酸果香，絲滑圓潤、酸甜沁脾的風味烙印在心中。

另外也有咖啡師及甜點師分別選用坪林茶行滴滴香、福茶苑、三峽天芳茶行等知名茶行所產好茶，製作超過20款市集限定飲品、甜點及輕食，共譜咖啡與茶兩大飲品交響曲，活動現場也將辦理「珈發盃」咖啡沖煮競賽。