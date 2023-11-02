林口轉運站增設停車場？市府評估

新北林口轉運站緊鄰機場捷運A9站，2021年底營運至今，因相關建設沒跟上，導致使用率偏低，市議員蔡淑君昨質詢，建議將東側原本公車駐車區位置活化為轉乘民眾的停車空間，使用1200月票可享停車優惠。交通局長鍾鳴時說，確實有這類轉乘優惠，也有可行性，允諾1個月內提研議結果。

蔡淑君指出，基北北桃1200定期票今年7月1日啟用，使用範圍比之前1280定期票增加桃園捷運、公路客運及台鐵等大眾運輸，1200上路後，林口居民使用公車、捷運需求更多，林口地區公車運量今年6月、9月相較單月增5.7萬段次，上升3.79%；桃園捷運在林口站進出站人數單月增6萬人次，成長24.5%。

蔡淑君說，林口轉運站使用情形無明顯提升，當初建置轉運站是為因應林口工一重劃區及國際媒體園區，國際媒體園區前途未卜，在空窗期，可調整林口轉運站用途，部分空間提供做停車接駁，發揮活化效益。

交通局指出，林口轉運站分為2部分，在東側原本公車駐車區位置評估規畫為轉乘民眾停車空間，預計可停33輛汽車、200輛機車；在西側候車區設施及月台也將重新整理。

蔡淑君也盼客運業者評估增設林口市區－林口轉運站接駁公車可行性，強化林口轉運站用途，優化大眾運輸接駁系統。