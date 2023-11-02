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新北身障機構 明年再添5家

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
板橋溪北路沙崙派出所樓上，5樓閱覽室規畫中的板橋溪崑服務中心，約73坪，日前已在9月7日點交。圖／新北市社會局提供
板橋溪北路沙崙派出所樓上，5樓閱覽室規畫中的板橋溪崑服務中心，約73坪，日前已在9月7日點交。圖／新北市社會局提供

新北市身障者人口近18萬人，其中板橋區占逾2萬3千人，人數在全市居冠，卻只有4家小作所、1間日照發展中心，相關機構明顯不足。社會局表示，板橋沙崙派出所樓上的板橋溪崑服務中心已點交，預計明年上半年可招生，明後年將陸續成立7家。專家建議，不該只是衝量，要考慮需求性。

市議員劉美芳日前在議會質詢指出，板橋身障人口是新北各行政區之冠，盤點自閉症、智能障礙日間照顧機構，板橋有4家小作所、1間日照發展中心，量能不足。

社會局身心障礙福利科長楊貴閔說，新北已設32家日間作業設施、17家社區式日間照顧中心、4家機構式日間照顧，共53家日間照顧單位，分布板橋、三重、中永和、三峽、淡水、五股、樹林、新莊、新店、蘆洲、林口、土城、三芝、汐止。

楊貴閔表示，會評估各行政區需求做布局，自閉症、智能障礙者大多集中在都會區；偏鄉地區人口少，老年人口比率高，障礙類別以視障、聽障居多，在偏鄉應結合長照會更有效益。

社會局預告，明年將陸續成立5家機構，分別為中和成立2家日照中心、板橋增添1家失能日照中心、土城設置1家日間作業設施、五股新設1家失能日照中心；2025年再成立2家，分別是泰山成立1家日間作業設施、板橋新開1家日照中心。

中華民國智障者家長總會秘書長林惠芳提醒，設置相關機構並非普設「有就好」，要考慮需求性，各縣市在找地點時，面臨新建案坪數小、租金高等困境，建議可協調借用學校閒置空間，一味增加據點數量卻沒足夠人力，反而更不好。

身障者 偏鄉

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