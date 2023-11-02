濱江水資中心徵地 預計2030營運

北市濱江水資再生中心經1年2個月審查，10月30日獲內政部核准土地徵收，北市府將投入64.3億興建，預計2030年營運，加上明年9月完工的民生水資中心、和規畫中的社子島水資中心，北市汙水2030年將自主處理。

目前北市每日生活汙水、截流水約100萬噸需處理，現有迪化、內湖廠處理量約70萬噸，還需仰賴新北八里廠協助，市長蔣萬安為達汙水全數自主處理，並朝三級處理達50%邁進，濱江水資中心啟動土地徵收，整個濱江水資中心面積約5.05公頃，也會規畫停車場、滯洪池及飛機觀景公園。

副秘書長張溫德表示，目前濱江水資中心用地現況為鐵皮工廠，約1百多名地主、20多戶合法建物，已完成初步查估發價，有3分之1地主已同意協議價購，剩下將走土地徵收程序。

另外，北市汙水老舊管線，逾30年比率達16%，市長蔣萬安指示優先檢視大尺寸、埋設深、老舊汙水管線共171公里，預計明年完成。

台北市汙水接管率達81.72%全台最高，也因最早推汙水接管，現在埋設在地底下的老舊管線多，為避免重演南京西路汙水管漏水引發天坑，衛工處將加速檢視大尺寸、埋設深、老舊汙水管線檢視修復。

衛工處長程培嘉表示，目前已看過士林主幹及7條次幹汙水管，其中台北市第一條、最老、已使用48年的美崙街次幹管有大量雜物、混凝土堵塞，管子接頭也沉陷、人孔破損，近期已緊急處理，否則滲久了恐發生類似南京西路天坑。

目前分析已檢視管線缺失，依序是滲漏、腐蝕沖蝕、油脂結垢為前三大樣態。若發現管破損將採免開挖內襯工法修復，延長使用壽命。

為建立汙水管線檢視追蹤系統，北市府也首創全國建立「跟蹤地下管線影像」，以視覺化圖表呈現管線狀況，並透過紅、藍顏色標註巡檢後缺失，完整紀錄檢視修繕狀況，避免過去人工檢視資料欠缺管理，發生問題根本無從追蹤。