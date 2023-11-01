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北市擬新建動物之家 預計115年竣工

中央社／ 台北1日電

台北市動保處今天表示，新建動物之家將成多功能送養及生命教育中心，除興建為無地下室4樓建物，並增設供動物使用電梯、步道等設施，預計民國113年動工、115年竣工。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，動物之家目前收容700餘隻犬、300餘隻貓，為讓動物有更好收容環境，從109年開始規劃動物之家新建工程，歷經流標、選址評估等波折，經重新規劃調整，確立新動物之家以友善收容、重回家庭、生命教育、親子遊憩為目標。

動保處表示，新建動物之家將轉型為多功能送養及生命教育中心，盼扭轉外界對收容與送養流浪犬貓場域的印象；新動物之家將規劃為無地下室的4樓建物，工程總預算新台幣14億元，預算已送台北市議會審議。

動保處指出，若議會審議通過新動物之家工程預算，預計113年6月動工、115年11月竣工，新建動物之家將增設供年邁動物使用電梯、運動步道等設施，犬舍數量約200多間，2、3樓設置民眾可參觀收容所，大樓旁有平面停車場等規劃設計內容。

動保處表示，新建動物之家將能收容約1300隻犬貓，並參考歐美等國收容所設計概念，及納入國內外動保團體與志工等意見，設計包含噪音防制、臭味防治空調系統等需求且重視動物防疫，減少影響附近民房，另外頂樓也設置犬隻運動場，提供收容犬隻適當運動空間。

動保處指出，新建動物之家不僅硬體及設施都是全新設計，也將實施降低動物等待認養天數、依動物年齡分區飼養等措施，盼提高犬貓認養機會與提升動物友善環境。

動物之家

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