北市擬新建動物之家 預計115年竣工

每天在淡水國中周邊上下課的學生，都有導護志工的協助引導，讓學生在通學的路上，可以有安全的用路環境，在淡水國中志工大會上，淡海扶輪社帶來了捐贈20件雨衣，要幫助志工們，能夠在雨天有更好的裝備，來保護學生的通學安全。

2023-11-01 20:09