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板橋溪崑身障日照中心明年啟用 新北明後年再增7家

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋溪崑服務中心正在辦理採購招標的作業程序，後續將裝修，預計明年上半年會開始招生並提供服務。圖／新北市社會局提供
板橋溪崑服務中心正在辦理採購招標的作業程序，後續將裝修，預計明年上半年會開始招生並提供服務。圖／新北市社會局提供

新北市身障者人口近18萬人，約占4.4%，其中，板橋區身障人口超過2萬3千人，全市居冠，卻只有4家小作所、1間日照發展中心，相關機構設置明顯不足。社會局表示，目前板橋沙崙派出所樓上的板橋溪崑服務中心已點交，預計明年上半年開始招生，明後年將再陸續成立7家。

新北市議員劉美芳日前在議會質詢時，表示目前板橋區身障人口超過2萬3千人，人數在新北市居冠，其中針對自閉症跟智能障礙的日間照顧機構，板橋只有4家小作所、1間日照發展中心，相關機構的設置明顯不足，應多設相關的照護中心。

新北社會局長李美珍表示，板橋溪北路沙崙派出所樓上，5樓閱覽室規畫中的板橋溪崑服務中心，約73坪，日前已在9月7日點交，正在辦理採購招標的作業程序，後續將裝修，預計明年上半年會開始招生並提供服務，至於增設其他的照護中心，陸續還會有相關規畫。

社會局身心障礙福利科長楊貴閔近一步說明，目前新北市已設置32家日間作業設施、17家社區式日間照顧中心、4家機構式日間照顧，總計53家日間照顧單位，分布在板橋區、三重區、中永和區、三峽區、淡水區、五股區、樹林區、新莊區、新店區、蘆洲區、林口區、土城區、三芝區、汐止區。其中板橋區已設置4家日間作業設施、1家機構式日間照顧。

楊貴閔表示，會依照各行政區設置適合的機構，要看不同障礙類別跟人口結構，自閉症及智能障礙大多仍集中在都會區；反觀偏鄉地區人口較少，且大多是老年人口，障礙類別多屬視覺障礙跟聽覺障礙，自閉症及智能障礙等心智上的類別數較少，對此的需求性也較少，在偏鄉反而應該結合長照，來針對其身體照護。

社會局表示，明年將陸續成立5家機構，分別為中和區成立2家日照中心、板橋區1家失能日照中心、土城區成立1家日間作業設施、五股區成立1家失能日照中心；2025年則再成立2家，分別為泰山區成立1家日間作業設施、板橋區成立1家日照中心。

板橋溪北路沙崙派出所樓上，5樓閱覽室規畫中的板橋溪崑服務中心，約73坪，日前已在9月7日點交。圖／新北市社會局提供
板橋溪北路沙崙派出所樓上，5樓閱覽室規畫中的板橋溪崑服務中心，約73坪，日前已在9月7日點交。圖／新北市社會局提供
板橋溪崑服務中心預計明年上半年會開始招生並提供服務。圖／新北市社會局提供
板橋溪崑服務中心預計明年上半年會開始招生並提供服務。圖／新北市社會局提供

身障者 自閉

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