老少志工分工顧環境 汐止復興里環境五星9連霸

新北市政府舉辦的里環境認證，汐止區共有4個里拿到五星級認證9連霸，復興里就是其中一個，里長蕭素真說，很感謝里內志工，尤其還有90幾歲的志工，都出來整理環境，年輕的就負責粗活，至於資深志工則是拔草打掃，大家對居住環境有認同感，今年再拿下五星級認證，志工們都很開心。

拿著從市政府拿回來的五星級獎牌，里長志工都好開心，今年五月中，新北市政府里環境評比下鄉，在復興里先是由里長說明後實地考察，這幾年來經營復興里，從環境綠美化到髒亂地整頓，接著還環保再進階，成立黃金資收站也做水樸滿，資源再利用，結果也不負眾望，這次成功挑戰環境五星級9連霸，復興里長蕭素真說，一開始壓力真的很大，因為有不能輸的壓力，里民也都緊張的睡不著，自己也是一樣，因為，要維持連續五星級不容易。

汐止區復興里位處市中心，包括活動中心週邊綠美化以及靠近汐科火車站一帶的環境都要顧，除了定期掃地之外，拔草澆水種花都不能少，尤其在評比前更要做的仔細，蕭里長說，很感謝這群志工，不論老少都很用心，還有八、九十歲的志工都很願意出來幫忙整理環境，當然，年輕的就負責粗活，至於資深志工則是拔草打掃，大家分工，這次再度拿下五星級認證，志工們說與有榮焉，很願意為環境盡一份心力。

復興里長蕭素真表示，當里長已經第13年，但是感覺很快樂，因為有一群愛好環境的志工跟著協助做環保這一塊，所以，很榮幸在汐止50個里，有4個9連霸五星級認證復興里就是其中之一，當然志工真的幫很大的忙，不論老的少的，年紀最大的有90歲，大家各司其職，有力量的就做一些比較粗重的，沒有力的就做比較輕便的，或是平常當稽查，糾正吸煙丟煙蒂，或是沒有清理狗便的，還有撕違規小廣告的，大家都為居住在五星級社區而努力。