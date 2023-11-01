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議員爭取板南線延伸汐止樟樹彎 市府允諾若可行會做

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員廖先翔爭取板南線延伸汐止樟樹彎，新北市府允諾若可行會做。記者葉德正／攝影
新北市議員廖先翔爭取板南線延伸汐止樟樹彎，新北市府允諾若可行會做。記者葉德正／攝影

新北市議員廖先翔今總質詢捷運板南線延伸汐止樟樹彎議題，他指出，鐵道局評估兩方案中，指出基隆捷運轉乘板南線人數僅約6％、轉乘文湖線2%，但實際到南港展覽館站，可看到滿滿人潮等著搭公車到汐止，認為報告評估運量不符實際需求。

新北市代理市長劉和然指出，可體會汐止人等待捷運建設的心情，目前力推汐東線，因板南線延生樟樹彎是北市主導，如果中央與北市有需求與評估可行，一定會做。

廖先翔指出，很多民眾期待板南線延伸汐止樟樹彎，先前因台鐵第三軌擋住路廊難以延伸，不過因為基隆捷運將連到南港後，替代第三軌功能後，讓板南線延生汐止可能性再度出現。

廖先翔說，台鐵分析的兩種方案，雖然都認為有拆遷過多等問題，不建議施行，但工程上都有可行性，他認為鐵道局可能是要讓基隆捷運加速完成，才用簡單的評估報告把條路線打發掉，希望新北能夠抱持支持的態度。

劉和然說，可以體會汐止人等待捷運建設的心情，目前力推汐東線，因板南線延生樟樹灣是北市主導，如果中央與北市有需求與評估可行，一定會做。

劉和然也說，對於民眾很多期待，都會研究評估， 只要中央、台北有提出需求，新北也會務實支持。

廖先翔也說，目前走高架路線的汐東線正在上網招標，相關設計也要納入未來走地下的板南線，相關預留與規劃都要做好準備，以免產生問題。

基隆捷運 板南線

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