猜拳律動練手眼協調 汐止忠山里長輩共餐也顧健康

汐止區忠山里為了鼓勵長輩多走出門，除了辦共餐也辦健康促進課程，其中一堂猜拳律動，專業老師帶著長輩練手眼協調反應，一開始手忙腳亂，後來越跳越好。

結合猜拳剪刀石頭布，再配合音樂節奏動一動，汐止的忠山里除了辦了好多年的老人共餐，也會配合舉辦多元健康促進課程，這一堂延緩失能課，專業老師用有趣的方式，帶著長輩猜拳律動，因為，要邊動，也要跟著老師比的剪刀或是石頭布，做出反應做不同動作，長輩說，一開始手忙腳亂跟不上，會手腳不協調，但越跳越好，很喜歡每個星期來上課，還有中午共餐。

汐止區忠山里每個星期都會舉辦健康促進課程，帶長輩們在吃飯前動健康做運動，有時候也透過遊戲訓練肌耐力，而中午時間到了，就是當天的重頭戲老人共餐，現在越來越多人參與，長輩說，很喜歡到活動中心來，做運動也裝便當回去吃，鄰居間有機會聊天交流很不錯。

忠山里長吳國全表示，這是居家關懷據點舉辦的預防及延緩失能的課程，在經過不斷的宣導後，老人家己經將每個星期來活動中心參加課程，當作每一個必行的動作，有點累又不是很累，但是很快樂，這活動還會繼續辦下去，另外，在每個星期二下午也有類似的健康促進教育的活動，最主要的是透過桌遊讓長輩動動腦。