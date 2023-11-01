快訊

鴻華先進最新公告 於11月20日創新板掛牌上市

被王牌經紀人邀約豪宅同歡！男網紅隔天床上暴斃 他卻因死亡主因不起訴

金鐘導演癌逝享年48歲「媽！別鬧了」成遺作 曾曝吳建豪探病照：我壞了

猜拳律動練手眼協調 汐止忠山里長輩共餐也顧健康

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區忠山里辦共餐也辦健康促進課程，其中一堂猜拳律動，專業老師帶著長輩練手眼協調反應，一開始手忙腳亂，後來越跳越好。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區忠山里辦共餐也辦健康促進課程，其中一堂猜拳律動，專業老師帶著長輩練手眼協調反應，一開始手忙腳亂，後來越跳越好。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區忠山里為了鼓勵長輩多走出門，除了辦共餐也辦健康促進課程，其中一堂猜拳律動，專業老師帶著長輩練手眼協調反應，一開始手忙腳亂，後來越跳越好。

結合猜拳剪刀石頭布，再配合音樂節奏動一動，汐止的忠山里除了辦了好多年的老人共餐，也會配合舉辦多元健康促進課程，這一堂延緩失能課，專業老師用有趣的方式，帶著長輩猜拳律動，因為，要邊動，也要跟著老師比的剪刀或是石頭布，做出反應做不同動作，長輩說，一開始手忙腳亂跟不上，會手腳不協調，但越跳越好，很喜歡每個星期來上課，還有中午共餐。

汐止區忠山里每個星期都會舉辦健康促進課程，帶長輩們在吃飯前動健康做運動，有時候也透過遊戲訓練肌耐力，而中午時間到了，就是當天的重頭戲老人共餐，現在越來越多人參與，長輩說，很喜歡到活動中心來，做運動也裝便當回去吃，鄰居間有機會聊天交流很不錯。

忠山里長吳國全表示，這是居家關懷據點舉辦的預防及延緩失能的課程，在經過不斷的宣導後，老人家己經將每個星期來活動中心參加課程，當作每一個必行的動作，有點累又不是很累，但是很快樂，這活動還會繼續辦下去，另外，在每個星期二下午也有類似的健康促進教育的活動，最主要的是透過桌遊讓長輩動動腦。

長輩 汐止 運動

延伸閱讀

廖先翔遭爆侵佔國有地蓋莊園 綠委批全台最貪政治家族

告別破損髒亂 汐止下寮溪步道整頓後變美

戴魔法帽、海盜帽 汐止湖光里共餐過萬聖節

責任區認養不馬虎 汐止厚德里環境五星9連霸

相關新聞

金山青年活動中心熄燈成廢墟 市議員要求活化再利用

原屬救國團的金山青年活動中心今年6月底熄燈，被不當黨產處理委員會收回，3個月過去，金山青年活動中心沒有管理，雜草叢生、垃圾堆積形同廢墟。新北市議員白珮茹也要求新北市政府財政局應積極與不當黨產處理委員會溝通，進行活化再利用，盼能為偏鄉開創更多的觀光資源與工作機會。

汐止警防止詐騙成績亮眼 阻逾千萬元入詐團口袋

汐止警分局在112年8至10月間接獲銀行通報20次詐欺攔阻案件，詐騙集團僅利用老梗詐騙手法，便將民眾騙得暈頭轉向，其中假投資詐騙包含黃金、股票、虛擬貨幣等，以及網路交友詐騙手法是常見最大宗的詐騙類型，其中10月19日汐止區大同路二段國泰銀行通報1件金額達300萬的投資詐騙，為近期金額最高，短短3個月就守護1009萬元民眾荷包成功，成績相當亮眼。

淡海扶輪社做公益 捐20件雨衣助淡水國中導護志工

每天在淡水國中周邊上下課的學生，都有導護志工的協助引導，讓學生在通學的路上，可以有安全的用路環境，在淡水國中志工大會上，淡海扶輪社帶來了捐贈20件雨衣，要幫助志工們，能夠在雨天有更好的裝備，來保護學生的通學安全。

猜拳律動練手眼協調 汐止忠山里長輩共餐也顧健康

汐止區忠山里為了鼓勵長輩多走出門，除了辦共餐也辦健康促進課程，其中一堂猜拳律動，專業老師帶著長輩練手眼協調反應，一開始手忙腳亂，後來越跳越好。

老少志工分工顧環境 汐止復興里環境五星9連霸

新北市政府舉辦的里環境認證，汐止區共有4個里拿到五星級認證9連霸，復興里就是其中一個，里長蕭素真說，很感謝里內志工，尤其還有90幾歲的志工，都出來整理環境，年輕的就負責粗活，至於資深志工則是拔草打掃，大家對居住環境有認同感，今年再拿下五星級認證，志工們都很開心。

議員爭取板南線延伸汐止樟樹彎 市府允諾若可行會做

新北市議員廖先翔今總質詢捷運板南線延伸汐止樟樹彎議題，他指出，鐵道局評估兩方案中，指出基隆捷運轉乘板南線人數僅約6％、轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。