汐止警防止詐騙成績亮眼 阻逾千萬元入詐團口袋

汐止警分局在112年8至10月間接獲銀行通報20次詐欺攔阻案件，詐騙集團僅利用老梗詐騙手法，便將民眾騙得暈頭轉向，其中假投資詐騙包含黃金、股票、虛擬貨幣等，以及網路交友詐騙手法是常見最大宗的詐騙類型，其中10月19日汐止區大同路二段國泰銀行通報1件金額達300萬的投資詐騙，為近期金額最高，短短3個月就守護1009萬元民眾荷包成功，成績相當亮眼。

汐止警分局表示，上個月19日11時30分許接獲國泰銀行通報，警員到場了解，民眾蔣女(69歲)臨櫃欲提領新台幣300萬元，向蔣女詢問狀況得知，其提款之目的係因兒子在中國工作近期要返台結婚，故欲領取現金購買金飾提親，經詢問蔣民有無對話紀錄或其他相關訊息，蔣女與兒子透過通訊軟體「微信」之對話紀錄，卻並未發現曾提及結婚與買金飾事由。員警及行員持續苦口婆心勸導時，蔣女又接聽通訊軟體「Line」疑似為投資詐騙電話談論領款，顯見前後說詞矛盾不一致，所幸後續在警、銀聯手下，終於成功說服蔣女攔阻成功。

為不讓詐騙集團輕易將血汗錢騙走，汐止警分局特別與金融機構積極聯繫並防制詐騙，近期3個月就成功攔阻詐騙款項共新臺幣1009萬元守護民眾荷包，本分局為表達感謝之意，也至銀行頒發感謝狀，感謝金融機構與警方聯防通報發揮成效，成功遏止民眾損失。汐止警為防範詐騙發生，也積極與轄區金融機構以及超商密切聯繫，藉由金融機構以及超商做為最後防線圍堵，防制詐騙案件發生。

汐止警分局偵查隊隊長梁?堂指出，現今詐騙集團多利用網路及通訊設備(軟體)誘騙民眾上鉤，民眾於網際網路中交友、接獲不明來電及投資邀約時，應多加留意提高警覺，有任何詐騙疑慮，也可利用165反詐騙諮詢專線或撥110報案專線查證。