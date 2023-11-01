金山青年活動中心熄燈成廢墟 市議員要求活化再利用

原屬救國團的金山青年活動中心今年6月底熄燈，被不當黨產處理委員會收回，3個月過去，金山青年活動中心沒有管理，雜草叢生、垃圾堆積形同廢墟。新北市議員白珮茹也要求新北市政府財政局應積極與不當黨產處理委員會溝通，進行活化再利用，盼能為偏鄉開創更多的觀光資源與工作機會。

市議員白珮茹指出，金山青年活動中心在今年3月被判定為不當黨產，今年6月30日畫下休止符退場，地上建築物交由不當黨產處理委員會處理，收回後又未善盡管理責任，淪為地方藏污納垢的地方，現在一片荒煙蔓草的，現場也堆積垃圾，現況如廢墟，要求財政居應積極與黨產會溝通，活化利用。

新北市財政局長陳榮貴說，財政局有針對金山青年活動中心雖有中、長程土地規劃，但礙於地上物屬於黨產會所有，在財政預算上盼望能夠無償提撥使用，若是需要有償租用，市府針對金青的土地規劃恐怕還需要先等到籌措經費後才能執行。

地方鄉親看見原本熱鬧的活動中心如今變成垃圾堆積、荒煙蔓草廢墟樣貌也感到可惜，為此市議員白珮茹也要求財政局應持續與黨產會溝通，並積極活化，盼能為偏鄉開創更多的觀光資源與工作機會。