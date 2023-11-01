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北投影視音三度流標！議員籲適時調整 北市：先行ROT

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市北投影視音園區今年第三度招標，卻又再度流標。圖／台北市文化局提供
台北市北投影視音園區今年第三度招標，卻又再度流標。圖／台北市文化局提供

歷經台北市府三朝規劃的北投影視音園區，近期再度招標失利、第三度流標。民進黨北市議員籲，如果蔣萬安市府認為柯市府這項規劃是「死棋」，趕緊變更都市計畫，不要再「柯規蔣隨」。台北市文化局長蔡詩萍說，園區內兩棟歷史建築年底能修復好，會先行ROT，整體園區則是拉到市府層級商討都市計畫變更。

這座北投影視音園區是2014年台北市前市長郝龍斌規劃向國防部購置舊北投製片廠土地，前後花費18億元，然而，柯文哲市府時遲未進展，BOT歷經一次流標、一次決標但未簽約；接續的蔣萬安市府則是再度招標，不料今年又再次流標。

民進黨北市議員林延鳳說，據了解，未來該園區將調整方向，影視音用途的比例從原先的「至少7成」降到「至少5成」，她認為先不談是否合乎原本開發構想，降低門檻能不能增加廠商投標誘因，或者相關營運規劃試算，無法真正解決該園區的開發和招商問題。

民進黨北市議員鍾佩玲也說，雖然舊北投製片廠是當地回憶，但在地民眾更盼土地活用、帶動經濟等實際作為，現在園區開發計畫已經流標三次，蔣市府應該要思考招標到底哪裡出了問題，是否該繼續堅持，還是趕緊變更都市計畫做其他的用途。

蔡詩萍坦言，北投影視音園區是前朝留下議題，近期第三次招標失利「等於宣告很大挫敗」確實該做出變化，目前園區內的兩棟歷史建築，今年底會修繕完成，會先做ROT（民間重建營運後移轉模式），整體園區的規劃則報到市府層級，考慮進行都市變更計畫。

北市文化局補充，兩棟歷史建築修復工程，預計於2024年上半年驗收點交、下半年規劃歷史建築區域ROT招商作業，而歷史建築以外的基地範圍，會評估辦理都市計畫變更，調整影視音產業比例後再行招商。

文化局強調，為持續扶植影視音產業，與潛在廠商訪談及探詢業界需求，會調整影視音產業比例，兼具扶植產業及財務可行性。

歷史建築 北市 北投

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