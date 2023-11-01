北市新增1例本土登革熱 有台南活動史

台北市衛生局表示，單週新增1例登革熱本土病例，為北投區70多歲男性，潛伏期間有台南市活動史，同住3家人無症狀。

衛生局今天以新聞稿表示，10月26日至31日新增1例登革熱本土確定病例，為70多歲男性，居住北投區，10月23日出現發燒、肌肉痠痛、紅疹等症狀，10月25日就醫後通報採檢，10月26日確診。

衛生局表示，個案潛伏期間有台南市活動史，同住家人3人皆無症狀；北投區級應變工作小組持續發動社區清潔日，清除社區孳生源及環境噴消等防治工作。

衛生局統計，今年截至10月31日，北市累計79例登革熱確定病例，境外移入39例、本土病例40例。

衛生局呼籲市民落實「巡、倒、清、刷」，至登革熱流行地區活動時注意防蚊措施；若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛等登革熱症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。