快訊

上課請假慶生成潭邊亡魂…14歲少年溺斃 父激動抓同學脖子質問

抗議加薩「種族滅絕」 聯合國高官退休函籲終結以色列國

民進黨不分區立委名單 15日中執會後公布

北市新增1例本土登革熱 有台南活動史

中央社／ 台北1日電

台北市衛生局表示，單週新增1例登革熱本土病例，為北投區70多歲男性，潛伏期間有台南市活動史，同住3家人無症狀。

衛生局今天以新聞稿表示，10月26日至31日新增1例登革熱本土確定病例，為70多歲男性，居住北投區，10月23日出現發燒、肌肉痠痛、紅疹等症狀，10月25日就醫後通報採檢，10月26日確診。

衛生局表示，個案潛伏期間有台南市活動史，同住家人3人皆無症狀；北投區級應變工作小組持續發動社區清潔日，清除社區孳生源及環境噴消等防治工作。

衛生局統計，今年截至10月31日，北市累計79例登革熱確定病例，境外移入39例、本土病例40例。

衛生局呼籲市民落實「巡、倒、清、刷」，至登革熱流行地區活動時注意防蚊措施；若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛等登革熱症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。

衛生局 登革熱 北投

延伸閱讀

南市登革熱破1萬8千例 出現「第2型」有高雄足跡

疾管署教學看台南登革熱病例數 她酸：原來還要有祕技

登革熱噴藥民怨四起 高市議員質疑「難道僅剩噴藥一招？」

台中登革熱快篩陽+1 霧峰男曾至台南工作…同事確診了

相關新聞

北投影視音三度流標！議員籲適時調整 北市：先行ROT

歷經台北市府三朝規劃的北投影視音園區，近期再度招標失利、第三度流標。民進黨北市議員籲，如果蔣萬安市府認為柯市府這項規劃是...

議員爭取板南線延伸汐止樟樹彎 市府允諾若可行會做

新北市議員廖先翔今總質詢捷運板南線延伸汐止樟樹彎議題，他指出，鐵道局評估兩方案中，指出基隆捷運轉乘板南線人數僅約6％、轉...

北市會展獎旅2024年第1期贊助 11月開放申請

為吸引更多國際會展活動至台北市舉辦，創造會展順道觀光效益，台北市觀光傳播局11月1日至30日受理2024年度國際會議、展...

林口轉運站使用率低！議員促設轉乘停車場活化 市府允諾

緊鄰機場捷運A9站的林口轉運站，2021年底完工營運至今，因為相關建設沒跟上，導致使用率偏低，林口阿姨、新北市議員蔡淑君...

國父紀念館限高有望解除？都發局再做動態模擬送都委會

為維護台北市國父紀念館周邊美觀，北市府針對周邊建築物規範，不得超過60公尺，不過隨著大巨蛋完工、周邊商圈發展，不少民宅盼...

共享運具個資外洩 北市修法最重得撤銷或廢止營運許可

知名共享運具業者今年初爆出個資外洩40萬筆，被交通部公路總局開罰20萬元，台北市交通局也依共享運具自治條例裁罰最高額9萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。