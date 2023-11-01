林口轉運站使用率低！議員促設轉乘停車場活化 市府允諾

緊鄰機場捷運A9站的林口轉運站，2021年底完工營運至今，因為相關建設沒跟上，導致使用率偏低，林口阿姨、新北市議員蔡淑君今天總質詢，建議將東側原本公車駐車區的位置活化為轉乘民眾的停車空間，使用1200月票可以享停車優惠。新北市交通局長鍾鳴時表示，目前確實有這類轉乘的優惠，也有可行性，允諾一個月內提出研議結果。

蔡淑君指出，基北北桃1200定期票今年7月1日啟用，使用範圍比1280定期票更增加了桃園捷運、公路客運及台鐵等大眾運輸，感謝侯市府團隊努力推動，減輕民眾使用大眾運輸通勤費用的負擔。

蔡淑君表示，1200定期票推動下，林口地區民眾使用公車、捷運的需求更多了，其中林口地區公車運量把6月與9月相比單月增加5.7萬段次，成長了3.79%；桃園捷運在捷運林口站的進出站人數單月也增加了6萬人次，成長24.5%。

蔡淑君說，林口轉運站使用情形卻無明顯提升，當初建置轉運站建置是為因應林口工一重劃區及國際媒體園區，但國際媒體園區前途未卜，這段「空窗期」，可讓林口轉運站用途調整，部分空間提供出來做停車接駁，活化林口轉運站。

蔡淑君說，目前機捷A8、A9運量增加，周邊停車需求暴增，八德路、文化三路車格該畫的都畫滿了，如果能活化這塊2800平方公尺土地，才能幫助在地居民。

交通局長鍾鳴時表示，使用1200月票轉乘停車場目前已有有類似的方式，在技術上可行，但相關數據還要再行計算設計，會針對因應整個環境的變化來檢討評估，這是創新的建議，如何操作會盡快研議，一個月內會有結果。

交通局指出，林口轉運站分為兩個部分，在東側原本公車駐車區的位置評估規劃為轉乘民眾的停車空間，預計可停放33輛汽車、200輛機車；在西側候車區的設施及月台作重新整理編排。

蔡淑君也盼客運業者評估增設林口地區市區－林口轉運站接駁公車的可行性，刺激林口轉運站使用並提供更優化大眾運輸接駁系統，也可符合與桃園捷運轉乘接駁需求。

蔡淑君也指出，林口人口成長快速，希望文小五能夠盡快設校；代理市長劉和然說，林口地區是新北幾處人口愈來愈多的地區，目前都有委託研究，最快明年一月底前會有結果，希望滿足在地就學需求，他也認同蔡淑君所說，只看戶籍人口，不一定能夠反映實際需求。