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國父紀念館限高有望解除？都發局再做動態模擬送都委會

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國父紀念館周邊建築物因有限高關係，影響容積率，都更長期有困難，居民盼能放寬限高，都發局也將做模擬分析，下次都委會審查。圖／國父紀念館提供
國父紀念館周邊建築物因有限高關係，影響容積率，都更長期有困難，居民盼能放寬限高，都發局也將做模擬分析，下次都委會審查。圖／國父紀念館提供

為維護台北市國父紀念館周邊美觀，北市府針對周邊建築物規範，不得超過60公尺，不過隨著大巨蛋完工、周邊商圈發展，不少民宅盼能放寬高度讓容積率增加，台北市都市計畫委員會日前舉行會議討論，也獲多數委員支持，但有委員擔心，東側逸仙路離國館較近，恐增加壓迫感，會中請都發局在做一次動態模擬，下次決定。

國父紀念館在1972年完工後，為促進周圍地區環境美目的，規範國父紀念館周圍地區建築物高度以35公尺以下為限，1978年擬定「國父紀念館周圍特定專用區計畫」，將周圍計畫道路境界線向外50公尺的距離，或是以街道輪廓為原則，畫入國父紀念館周圍特定專用區範圍。

該計畫2004年修訂，放寬限高為60公尺，但隨著周邊民宅屋齡漸長，不少居民盼能都更，但受限於該規定，讓建商都不願進駐，民眾數度陳情，希望放寬高度讓容積率有效使用，日前北市都委會再度舉行會議討論。

在場有委員認為，南側、西側距離國父紀念館比較遠影響較小，但東側距離較近，若一致放寬高度，理論上並不合理，甚至會對市容造成影響；也有委員說，位於國父紀念館北側大巨蛋已蓋好，且特定區範圍外有航高限制95.49公尺，就算未來有都更，對國館正面影響應該不大。

都委會主委、台北市長李四川表示，早期他負責主導台北市議會工程時限高35公尺，「蓋出來連一點氣派也沒有」，後來蓋台北市政府也有限高60公尺，「還沒蓋完旁邊在蓋101」，當初也有多少諷刺，雖然在場委員大多贊成提高高度，但是東側逸仙路若放寬恐會有壓迫感，請都發局在做一次動態模擬，下次會議決定。

都發局會後補充，自南向北面對國父紀念館為最佳觀覽視點，以南側映池前作為視點，並以保留國父紀念館正立面屋頂一半立面完整性原則，進行模擬分析。

紀念館 都更

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