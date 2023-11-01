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遭指極少在選區看到 邱臣遠反控：吳崢常缺席活動

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
新北市第八選區民進黨參選人吳崢今天表示，在地方極少看到民眾黨參選人邱臣遠，邱臣遠反駁，許多地方活動也沒看到吳崢到場。圖／邱臣遠提供
新北市第八選區民進黨參選人吳崢今天表示，在地方極少看到民眾黨參選人邱臣遠，邱臣遠反駁，許多地方活動也沒看到吳崢到場。圖／邱臣遠提供

新北市立委第八選區（中和）立委選戰三腳督，民進黨參選人吳崢今天表示，他與國民黨參選人張智倫的差距小於10％ ；至於民眾黨參選人邱臣遠極少看到在地方走動。邱臣遠表示，吳崢的說法是「竹篙鬥菜刀」，聯合服務處平日均有開門營業，聯合競選總部還在籌備階段，尚未對外營業，吳崢用資訊落差而進行的不實指控感到遺憾。

邱臣遠表示，自宣布參選後，持續透過FB、IG 、YT等媒介對外公告選戰日記，代表僅有四歲的民眾黨參戰，在沒有強大的地方組織資源，亦沒有像執政黨一樣豐厚的媒體資源、每天有上不完的政論節目和新聞曝光，選戰節奏持續進行，積極參與鄰里活動、透過站路口、到傳統市場、商圈掃街拜票、拜訪地方人士等活動，倒是許多活動上，也並未看見吳崢參選人到場。

邱臣遠說，作為現任立法委員及民眾黨立法院黨團總召，適逢立法院進入密集預算提案及審查期間，分組總質詢及委員會質詢也持續進行中，在時間上確實相較另外兩位全職參選的參選人更為有限。雙重身分之下，秉持一天當三天用的精神，力守國會問政不打折、爭取選戰每一次曝光的機會、努力爭取選民的支持。

邱臣遠強調，回歸選舉本質，應是回應民意、選賢與能的過程，而客觀條件上而論，他是公督盟評鑑七個會期的優秀立委，無論在經濟、交通、外交及國防委員會均獲得優秀立委的肯定；他的國會表現及專業，已足夠證明是一位好立委。針對惡意攻擊對手、散佈假訊息等負面選戰形式感到遺憾。

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