共享運具個資外洩 北市修法最重得撤銷或廢止營運許可

知名共享運具業者今年初爆出個資外洩40萬筆，被交通部公路總局開罰20萬元，台北市交通局也依共享運具自治條例裁罰最高額9萬元。北市議會法規會今審議通過共享運具自治條例修正案，增列因業者故意或過失，致消費者個資外洩，情節重大，交通局得撤銷或廢止其營運許可，將送大會二讀。

提案修法的議員苗博雅表示，共享運具爆洩個資，按現行法規，北市只能依共享運具自治條例開罰業者9萬，另因服務範圍含新北、桃園，各罰9萬，加上中央罰20萬，全部罰不到50萬元，洩漏40萬筆個資，政府能做的只頂多罰50萬，業者未把個資保護做好，和接受的處罰根本不成比例，才提案修法，

有共享運具業者認為撤銷或廢止營運許可，且1年內不得重新申請營運許可，認為太過嚴苛，但苗博雅說，撤銷或廢止是「得」撤銷，不是「應」，已給市府裁量空間；另外撤銷或廢止，是因業者故意或過失，導致個資外洩，但如果業者該做都做了，被惡意攻擊，就不屬於業者故意過失，不會導致被撤銷營運許可。

北市交通局長謝銘鴻表示，現行北市共享運具自治條例第12條共6款，規定違反情節重大得撤銷，現在新增1款個資保護，加強個資保護意識，交通局尊重也支持，另外，會修法也是因為中央個資法在今年5月修正，將成立個資保護委員會，未來是個資法的主管機關。

議員秦慧珠質疑，若中央個資委員會未成立之前，發生個資洩漏，由誰來認定屬重大個資外洩案？法務局長連堂凱表示，中央未成立委員會之前，北市主管機關都是交通局。