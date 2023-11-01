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「中和復興線」再等等 台北市捷運局曝進度

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北捷運國父紀念館站。圖／聯合報系資料照片
台北捷運國父紀念館站。圖／聯合報系資料照片

新北捷運局近日公布「中和復興線」規劃進度，目前雙北達成共識，將從秀朗橋到國父紀念館站，路廊已報交通部鐵道局審議。北市捷運局長鄭德發表示，該案屬於研究階段的「優先路網」，由新北市送審，無論是站體規劃、捷運系統等仍須討論，盼外界不用憂心、太早下定論。

有網友在PTT發文討論，指出路線終點擺在台北市區似乎「不太對勁」，新北段原先單線設計必須修改，否則會產生多處瓶頸」，要拓寬改建國父紀念館站也非屬易事，可能是「站外轉乘」。也有網友質疑，目前環狀線機廠可能吃不下來這麼高的運量。

鄭德發接受本報訪問時說，「中和復興線」還在研究階段，所以新北市要把這條捷運當成「優先路網」送交通部審議，還沒核定，審核通過後成為「定性路網」的可行路線，到此階段才會進入可行性研究，目前都還是概念路線，路線、站體規劃等都還要修正，不用太早下定論。

鄭德發指透露，當初先由新北市提出「中和公館線」，後來新北市認為可以延伸到國父紀念館站，所以改成「中和光復線」，在交通部審查同時，台北市會同時針對運輸需求、路線效益、都會環境影響、開發效益等面向，擬出鐵道運輸政策，在審查會時提供台北市意見。

鄭德發坦言，台北市現階段有點忙，因為環狀線東環段才剛核定，民生汐止線也如火如荼地進行中，沒辦法處理優先路網，但會加速研究，提供台北市政府的意見。

鄭德發表示，我知道有幾個民代，林德福委員、議員都有提出，我們都有答應會研究。或許路線修正都有可能，概念路線、概念優先路網，要審查通過才會納為可行路線。

捷運 紀念館 PTT 北捷

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